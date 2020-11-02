Участник «Клиники года 2020» - Клиника ухо, горло, нос имени профессора Е.Н. Оленевой

Фото предоставлено клиникой имени профессора Е.Н. Оленевой

С 2007 года медучреждение работает в статусе специализированной ЛОР клиники. С 2008 года клиника носит имя профессора Е.Н. Оленевой. В 2016 году в сети ЛОР клиник имени профессора Оленевой открылось новое направление – Клиника лечения кашля и аллергии.

Клиника ухо, горло, нос им. проф. Е.Н.Оленевой оснащена высокотехнологичным оборудованием, одним из лучших в Перми.

- 25 врачей в смену;

- 4 кандидата медицинских наук;

- За 12 лет работы мы помогли 119977 пациентам.

Для диагностики ЛОР-заболеваний используется современное эндоскопическое оборудование

Эндоскопическое исследование является важной частью диагностики ЛОР-органов при различных заболеваниях. С помощью обследования удается выявить патологические процессы на ранних стадиях, их природу развития и назначить адекватное лечение. Эндоскопия признана «золотым» стандартом диагностики труднодоступных внутренних структур полости носа, горла, уха, которые невозможно рассмотреть при обычном осмотре. Эндоскоп – незаменимый прибор, который не только выводит увеличенное изображение на монитор, но и сохраняет данные обследования. Это позволяет сравнивать результаты до начала лечения и после его проведения.

Клиника расположена по адресам:

г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 9;

г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 31а;

Телефон для записи на прием:

(342) 207-03-03

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.