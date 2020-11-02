В Пермь привезут мощи Святителя Николая Чудотворца и целителя Пантелеимона

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 ноября в Перми прибудут две великие православные святыни: иконы с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона.

До 29 ноября иконы будут находиться в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (ул. Лодыгина, 40а). Доступ к святыням будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

- Богослужения будут совершаться ежедневно: утром в 09.00, вечером в 17.00, - сообщил настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Илия (Володин). – Также ежедневно святым угодникам будет совершаться молебен и читаться акафисты: в 10.30 — Святителю Николаю Чудотворцу, а в 16.30 — великомученику и целителю Пантелеимону.

Святитель Николай — один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Верующие молятся ему о благополучии в семье, при бедности и нужде. Святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам, больным.

Великомученику и целителю Пантелеимону молятся при болезнях и тяжелых недугах.

Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» открыт ежедневно, с 8.00 до 19.00.