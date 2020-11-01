Двадцать школьников из Пермского края вместо «Артека» оказались в обсераваторе для коронавирусных

В комнатах, где находятся дети деревянные рамы, из которых дует и не греют батареи. Фото: Маши Федосеевой.

«Друзья мои, сегодня я летела в Артек, но так и не долетела», - так начинается пост пермской школьницы Маши Федосеевой на ее страничке в социальной сети. Маша и еще 21 ребенок из Пермского края должны были прилететь в Крым на финал конкурса «Большая перемена».

Конкурс - это не только шанс выиграть оплату обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы, но и возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников 20 школ получат финансовую поддержку.

В Крым дети прилетели, но вместо «Артека» оказались запертыми в оберваторе на неопределенный срок.

Готовились полгода, репетировали и грезили поездкой

До вылета оставались сутки. Утром, 30 октября, делегация Пермского края сдает тесты на коронавирус, а днем всех участников поездки собирают на психологический тренинг для повышения учебной мотивации.

В палатах у детей бегают жуки. Фото: Маши Федосеевой.

- Два часа мы стоим плечо к плечу, держимся за руки и еще много всего. За 15 минут до конца тренинга психолога вызывают организаторы, а потом нам сообщают, что у нескольких ребят положительный результат на антитела, - рассказывает Маша Федосеева. Организаторы приняли решение оставить их в Перми. Естественно я в слезы, мне жаль тех ребят. Эта ситуация - огромный стресс.

31 октября делегация Пермского края улетела в Москву, несмотря на то, что результаты тестов пришли 5-и из 22 ребят. Ожидая рейса из Москвы в Симферополь организаторам позвонили и сообщили, что у двоих детей из нашей группы положительный тест на коронавирус. Ребят снимают с рейса и меняют билеты на обратный, остальные летят в Симферополь.

Соседнюю комнату из-за сильного ливня ночью заливало, в комнате Маши и других девочек пока только капает. Фото: Маши Федосеевой.

В аэропорту приставляют охрану и не дают сходить в туалет

- Как только мы приземлились, мы тут же узнали, что Роспотребнадзор принял решение не выпускать нас из аэропорта, - продолжает Марша. - «Артек» делегацию не примет. Нас изолируют на втором этаже аэропорта и представляют к нам охрану. Сотрудники аэропорта нас боятся, не подходят и не выпускают даже в туалет.

Школьники вместе с организаторами надеялись, что им поменяют билеты и они улетят домой, но нет. К детям приехали люди в масках и перчатках, которые отправили их в обсервацию.

В обсерваторе холодно и бегают жуки

- Мы приехали в обсервацию в Евпатории, - говорит школьница. - Это страшно видеть. Двухэтажное здание постройки 70-х годов. Нас с ног до головы обрызгали антисептиком, забрали паспорт и страховое свидетельство, расселили по комнатам по 4 человека. В коридор выходить нельзя. У нас огромные окна, из которых очень сильно дует, батареи холодные, но сегодня уже принесли обогреватель. Кровати, с жуками, одеяла, которые даже тоньше моей кофты. Шкаф, от которого отваливается дверь.

В комнате у девочек стоит вот такой шкаф. Фото: Маши Федосеевой.

Дети не брали с собой много одежды, ехали на пять дней в «Артек», а там выдают форму, у девчонок нет элементарных средств гигиены, но сотрудники обсерватора обещали решить этот вопрос.

- Персонал замечательный и кормят хорошо, - делится с «КП» Маша. - Здесь всю ночь шел дождь и соседнюю палату заливало, и у нас капает. - Родители переживают. Организаторы говорят, что что-то делают.

Соседнюю комнату из-за сильного ливня ночью заливало, в комнате Маши и других девочек пока только капает. Фото: Маши Федосеевой.

Тем временем, дети написали сообщение в соцетях министру образования Раисе Кассиной, она им ответила: «Мы, конечно, разбираемся, и не просто обеспокоены случившимся, а делаем все возможное, чтобы вернуть вас поскорее домой. Сразу проговорю, что нам сказали, что тесты (мазок) у всех отрицательные! И мы в принятии решений исходили из этой информации. Про то, что пришли не все результаты я узнала только тогда, когда вся группа уже была в самолете. Пишите мне обо всех проблемах. Стараемся поскорее вас вернуть.»

Дети говорят, что персонал радушный и кормят хорошо. На фото завтрак. Фото: Маши Федосеевой.

Теперь делегация ждет, когда у них возьмут мазки на коронавирус, а по их результатам будет принято дальнейшее решение.