Если у вас коронавирус в Перми: отвечаем на главные вопросы о правах пациентов при заражении COVID-19

При принятии решения о госпитализации оценивается комплексное состояние пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневные сводки по коронавирусу шокируют, количество заболевших все растет. Но что в действительности стоит за этими цифрами? Об этом говорят истории пермяков, столкнувшихся с опасной инфекцией.

«Вчера я вызвала маме скорую помощь, собрала ей медицинские документы, оделась... Это заняло у меня минуты три, честно. Когда я вышла, скорая разворачивалась около подъезда! Вы поняли? Они доехали за три минуты!! Врач и фельдшер с моей мамулей обращались, как с родной. Называли ее «миленькая» и «моя дорогая». Помогли одеться. Проявляли ангельское терпение к ее медлительности и забывчивости. Оказали первую помощь, сбили температуру. Доставили на КТ и сделали КТ за полчаса. А потом сразу доставили в больницу»

«Ко мне за три недели никто не пришел из врачей. Заболела, сама сходила на мазок, выявили ковид. Сообщила об этом в поликлинику, ждала три недели, лечилась сама, кто, что посоветует. Когда стала лучше, решила сделать КТ, оказалось 40 процентов повреждения легких».

«Не верю официальным цифрам о заразившихся. Наверное, их в разы больше, ко многим так и не приехал врач, не у всех есть деньги на тесты, многие самолечением занимаются».

Вот так по-разному выглядит пермская медицина, и мнение горожан об ее состоянии зависит от того, в какой конкретно ситуации оказались они и их близкие. Но есть общие правила и алгоритмы действий для медиков, о которых мы узнали в краевом министерстве здравоохранения и управлении Роспотребнадзора, а также из методических рекомендаций Минздрава РФ.

Больничный выдадут в поликлинике Фото: Иван МАКЕЕВ

- При каких симптомах можно вызвать врача на дом и в какие сроки он должен прийти?

Если температура выше 37 градусов и есть симптомы ОРВИ: кашель, одышка, боль в груди, головная боль, потеря обоняния. Медицинская помощь при этих симптомах оказывается в рамках неотложной помощи медиками, прошедшими дополнительную подготовку по лечению пациентов с новой корнавирусной инфекцией. Нормативных сроков для оказания неотложной помощи не установлено. Тем не менее медицинские организации стараются оказывать ее в срок до 24 часов.

- В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением числа инфицированных COVID-19 поликлиники испытывают колоссальную нагрузку, - ответили в Минздраве Пермского края. - Поэтому увеличивается время ожидания врача. При самостоятельном обращении в поликлинику вызов также обязаны зарегистрировать. При сложностях вызова неотложной помощи можно обратиться по телефону 103. Диспетчер «Скорой медицинской помощи» примет вызов и передаст его в поликлинику. На Скорой помощи при назначении бригады на выезд действуют алгоритмы срочности. При отдельных состояниях пациента, если вызов не относится к неотложному и не связан с угрозой жизни, срок его обслуживания может быть увеличен.

У человека пропало обоняние и есть еще ряд симптомов, но нет высокой температуры. Он сдал тест платно, в частной клинике, результат положительный. Кто должен назначить ему лечение и в какие сроки?

И частная, и государственная лаборатории обязаны направить данные о положительном результате теста в Роспотребнадзор в течение 24 часов.

Если тест назначил врач поликлиники, лаборатория, в которой проводили исследование, передаст в медучреждение данные о положительном результате теста.

- Если сдавали самостоятельно в частной лаборатории, сообщить о результате теста в поликлинику по месту жительства также нужно самому, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. – После этого поликлиника направит к нам «экстренное извещение», на основании которого Роспотребнадзор вынесет постановление об изоляции больных COVID-19 и людей с подозрением на заболевание. Это постановление направляется в Минздрав, поликлинику и самому человеку, если он сам предоставит свой электронный адрес или мессенджер. Также специалисты Роспотребнадзора выпишут предписание, которое поступит в поликлинику по месту жительства и уже с ним к пациенту придет медработник, чтобы взять мазки на COVID-19.

Результаты анализа должны сообщить пациенту в течение 2-3 суток. Фото: permkrai.ru

Если у человека температура выше 38 градусов, он вызвал врача на дом. Кто должен дать направление на сдачу теста на ковид, кто и в какие сроки берет мазок и когда должен быть результат?

- Диагноз ставит только лечащий врач, - ответили в Минздраве. - Организацией лечебного процесса занимается также лечащий врач. Он принимает решение о целесообразности проведения КТ и мазка на COVID-19 после осмотра пациента и оценки его состояния.

Тесты проводятся по назначению лечащего врача. Бесплатно сделать тест на COVID-19 могут люди, имевшие тесный контакт за последние 14 дней с гражданами, у которых подтвержден диагноз COVID-19, лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью, при наличии симптомов респираторного заболевания, а также люди с диагнозом «Внебольничная пневмония».

Взятие анализа проводит выездная бригада медицинской организации. Результаты анализа должны сообщить пациенту в течение 2-3 суток.

Через какое время обязана приехать неотложка? И в какой срок должна приехать скорая помощь?

По правилам скорая помощь на экстренные вызовы должна приехать в течение 20 минут, если есть угроза жизни больного, этот норматив сейчас соблюдается. Но в условиях сложной эпидобстановки и большого потока вызовов, связанных с ОРВИ, возможны задержки в их обслуживании. Если состояние пациента не угрожает его жизни, но требует медпомощи в ближайшее время, в течение двух часов должна прибыть бригада «Скорой». Также пермякам с симптомами ОРВИ и повышением температуры тела до 39 градусов, рекомендуется вызывать врача из поликлиники.

- Пациенту надо позвонить по телефону в единую диспетчерской службы или в поликлинику, которая не прикреплена к ЕДЦ, где диспетчер в ходе опроса определит срочность вызова, - сообщили в Минздраве.

Звонки по единому номеру «неотложки» для жителей пяти районов Перми - Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального, Кировского и Дзержинского - по телефону 270-09-03 принимают 24 оператора. Вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00 (врач завершает осмотры в полночь). Получить контакты для вызова врача в других районах и получить консультацию - по телефону горячей линии по коронавирусу и ОРВИ 258-07-87.

При каких симптомах больного должны госпитализировать?

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, если больному поставлен диагноз COVID-19 и он лечится дома, необходимость госпитализации определяет медицинский работник, которого необходимо вызвать, при сохранении температуры выше 38,5 °C в течение 3 дней. Также должны госпитализировать пациентов в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей: сатурация ниже 95 процентов; температура выше 38 °C; частота дыхания чаще 22 вдохов в минуту; поражение легких более 25% - при наличии результатов КТ.

- При принятии решения о госпитализации медицинский работник оценивает не один симптом, а комплексное состояние пациента, - подчеркнули в минздраве. - При этом особое внимание уделяется пациентам, относящимся к группам риска: старше 65 лет, с хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; сахарным диабетом.

Если у человека подтвержден коронавирус, что делать остальным членам семьи? Кто должен признать их контактными? Кто выпишет больничный при необходимости самоизоляции? А что делать коллегам, сидевшим за соседним столом?

К категории близкого контакта относятся люди, живущие вместе с больным, работающие или учащиеся рядом с ним в закрытом помещении (например, в классе или кабинете) в течение рабочей смены на расстоянии менее двух метров.

По ним Роспотребнадзор выносит постановление о проведении обязательного медицинского осмотра и изоляции, которое определяет необходимость режима самоизоляции в течение 14 дней с момента контакта. Сроки вынесения Постановления не регламентированы.

Постановление направляется в Министерство здравоохранения Пермского края и медицинские организации, а также высылается самому человеку по электронной почте или с помощью мессенджеров – конечно, если они есть в документах, присланных в Роспотребнадзор. Лист временной нетрудоспособности выдается медицинской организацией по месту жительства.

Тестирование контактных лиц проводится на 8-10 день с момента контакта (определено в Постановлении РПН). Отбор материала на исследование проводит медицинская организация.

И в соцсетях, и в обращениях в редакцию пермяки жалуются, что не могут дождаться врача, порой несколько дней. По интернету бродит список лекарств, которые кто-то кому-то порекомендовал от коронавируса. Стоит ли заниматься самолечением? Что опаснее: запустить болезнь или использовать не то лекарство?

Самолечением заниматься противопоказано. Необходимо дождаться участкового врача или врача неотложки, который определит тактику лечения с учетом клинической картины заболевания, наличия сопутствующей патологии и целесообразности той или иной терапии в соответствии с состоянием пациента и результатами обследований.

Как решается вопрос о проведении компьютерной томографии легких?

Необходимость такого обследования определяет медицинский работник. При этом должны учитываться возраст пациента, наличие сопутствующих хронических болезней, жалобы, объективное состояние и симптомы пневмонии.

Если человек сделает КТ в частной клинике, куда будут направлены его результаты?

КТ выдается пациенту на руки. Показания к госпитализации определяет лечащий врач.

Если человек сам пришел в больницу с симптомами коронавируса, что должен сделать врач? Вспомним березниковскую больницу, главный врач который «разнес» своих подчиненных за то, что они не приняли пациентов, пришедших в больницу самостоятельно.

В случае обращения человека за медицинской помощью в отделение для лечения пациентов с COVID-19 самостоятельно, его должен осмотреть врач и определить - имеются у него показания к госпитализации или нет, нуждается пациент в дополнительном обследовании или нет. Если показаний для госпитализации нет, пациента могут отправить лечиться амбулаторно. Если есть показания, пациента госпитализируют в стационар. По каждому пациенту все решается индивидуально с учетом клинической картины и данных обследования.

Как сообщить о контакте с заболевшим COVID-19?

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о новом способе предоставления сведений о контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Для передачи информации на официальном сайте Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае - https://www.59fbuz.ru/ необходимо активировать форму «СООБЩИТЬ О КОНТАКТЕ С ЗАБОЛЕВШИМ COVID-19». Далее заполнить все поля и нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ».

Где можно узнать результаты теста на коронавирус?

В Роспотребнадзоре по телефонам 258-07-87, 236-48-77, 239-33-94, 236-41-52, 208-34-68, 8-904-842-26-15, 8-904-842-28-55 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00.

Кроме того, в ближайшее время заработает сервис, позволяющий жителям региона самостоятельно отслеживать результаты тестов на COVID-19 в онлайн-режиме. Сервис будет доступен тем, кто по назначению врача сдал анализ для вероятного выявления коронавирусной инфекции в лабораториях, относящихся к Министерству здравоохранения Пермского края, и Роспотребнадзора.

Уведомления смогут получить зарегистрированные пользователи Регионального портала медицинских услуг «К врачу». Результаты лабораторного исследования будут отображаться в личном кабинете пациента, в разделе электронной медкарты.