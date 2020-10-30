«Голубая луна» 31 октября 2020: опасно ли, что грядущее полнолуние совпадет с праздником Хэлоуин

По-настоящему Луна окрашивается в голубой цвет, когда происходит совпадение полнолуния с прохождением Луной ближайшей к Земле точки ее орбиты. Фото: Shutterstock

В интернете немало постов о том, что в ночь с 30 на 31 октября 2020 года вечернее небо над Пермским краем озарит голубая Луна. Благо, погода благоприятствует наблюдать это небесное явление. Днем и вечером 30 октября будет ясно, а к ночи, хоть и появится небольшая облачность, но полностью облака затянут небо лишь к утру субботы.

На самом ли деле предстоящей ночью Луна окрасится в голубой свет? И почему так назвали грядущее полнолуние? На эти вопросы ответ «Комсомольской правде»-Пермь» дали в пермском планетарии.

- Нет, голубой Луна этой ночью не станет, - пояснил специалист пермского планетария Иван Трапезников. – Обычно свой полный цикл Луна проходит за 28 дней. А в месяце бывает 30 или 31 день. Один раз в три-четыре года бывают такие месяцы, когда полнолуние происходит дважды за месяц. Чтобы как-то выделить второе полнолуние месяца, его называют «голубой Луной». По-настоящему же Луна окрашивается в голубой цвет, когда происходит совпадение полнолуния с прохождением Луной ближайшей к Земле точки ее орбиты.

И как поясняют астрономы, второе полнолуние за календарный месяц и в самом деле не частое явление. В прошлый раз оно было в марте 2018 года. Следующее – ожидается 31 августа 2023 года.

Многих пугает, что в этом октябре повторное полнолуние совпадает с праздником Хеллоуин с его нечистой силой. И что такие совпадения в полнолуния превращают психически неуравновешенных людей в лунатиков, чуть ли не зомби.

Здесь ученые однозначно успокаивают. Несколько десятков исследований, проведенных за последнее время, свидетельствуют: мистические поверья, связанные с полнолуниями, полная чушь. Статистика показывает: небесные явления физически никак не влияют на психическое состояние. Даже давление не повышают. Разве что люди сами себя «накручивают».