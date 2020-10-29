Коронавирус в Перми последние новости на 30 октября: на аппаратах ИВЛ в больницах края находятся 133 человека

По информации оперштаба на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 133 пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число инфицированных на утро 30 октября в Пермском крае достигло 13 209 человек. За минувшие сутки Роспотребнадзор выявил в регионе 162 новых случая заражения COVID-19. 84 из новых заболевших госпитализированы в больницы, 78 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни составляет 1,08, - сообщает краевой оперштаб.

Из 162 новых инфицированных – 77 мужчин, 85 женщин. Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 32 человека, 78 человек в возрасте 45-65, еще 52 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Сейчас в больницах края с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1685 человек. Часть из них в тяжелом состоянии. По информации оперштаба на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 133 пациента. Дома на карантине – 5856 человек.

Увы, не обошлось за минувшие сутки без летальных исходов. СOVID-19 унес жизни двух человек.

Зато сумели оправиться от болезни 94 человека, а всего за время пандемии сумели побороть СOVID-19 8785 пациентов.