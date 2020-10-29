«Выходишь из дома – надень маску». В Пермском крае стало обязательным их ношение в общественных местах

Ношение маски теперь обязательно даже на улице: на остановке или парковке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 октября вступило в силу новое постановление Роспотребнадзора, согласно которому находится в общественных местах без маски теперь запрещено. Очевидно, что дополнительные ограничения вводятся, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции и других инфекции, которые также находятся с нами.

Где нужно носить маску

По новым правилам получается, что маску нужно надевать сразу, выходя из дома. В постановлении написано, что носить средства защиты органов дыхания нужно в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Что подразумевается под местом массового пребывания людей

В Роспотребнадзоре объясняют, место массового пребывания людей – это то, где может быть скопление людей: речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, там, где невозможно соблюдение социальной дистанции.

Что грозит нарушителям

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (статья 20.6.1 КоАП) предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью, то штраф может быть увеличен до 50 тысяч рублей.

Инфографика: www.permkrai.ru

Специалисты развеивают популярные мифы о маске:

«Вирус не летает по воздуху, поэтому маска бесполезна»

Вирус передается воздушно-капельным путем. При разговоре, чихании или кашле рядом с другим человеком капельки слюны с инфекцией могут попасть на вас. Маска, в свою очередь, задерживает эти капельные частицы.

«Когда я чихаю, я закрываюсь рукой. Поэтому маска мне не нужна»

В момент чихания многие закрывают лицо рукой, но это неправильно! Мельчайшие частицы вируса останутся на ваших руках, а затем попадут на предметы и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Прикоснувшийся к этим предметам другой человек может подхватить вирус.

«Коронавирус легко проникнет сквозь маску. Так что она не эффективна».

Нет. Если маска плотно прилегает к коже лица и закрывает полость носа и рта, риски минимальны.

ЧТО ЕЩЕ

Под запретом работа общепита в ночное время

Еще одно нововведение – запрет на работу с 23.00 до 6.00 утра кафе, ресторанов. Тех, кто занимается организацией зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, в местах проведения театрально зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно развлекательных мероприятий.