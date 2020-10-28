В Пермском крае мужчина пять часов блуждал по темному лесу с мотоциклом

Лейтенанты полиции Игорь Зебзеев и Дмитрий Спирин помогли заблудившемуся в лесу соликамцу.

В Соликамском лесу в середине октября прошла настоящая спасательная операция. Там заблудился местный житель, который решил прокатиться на своем спортивном мотоцикле. Он наслаждался поездкой до тех пор, пока его мотоцикл неожиданно не заглох. Попытка починить его в лесу не увенчалась успехом. Мотоцикл пришлось выталкивать на трассу.

- Дело близилось к вечеру, начинало темнеть, - рассказывает мотолюбитель, – Лесная тропа уводила меня далеко вглубь леса, и я практически вышел к болоту. Вспомнились недавние местные новости о том, что в окрестностях Соликамска видели медведя. Начал волноваться. В те моменты, когда появлялась сотовая связь, смог дозвониться до семьи и МЧС и попросил о помощи. Но первыми со мной на связь вышли именно сотрудники ДПС, я постарался объяснить им, где примерно нахожусь.

Около 6 часов вечера лейтенанты полиции Игорь Зебзеев и Дмитрий Спирин получили ориентировку о том, что в лесу в районе поселка Тохтуево и Верхборовой заблудился мужчина. Сотрудники тут же выдвинулись по указанным координатам. Больше 5 часов инспекторы пытались разыскать заблудившегося мотоциклиста.

- Нам помогло то, что мужчина был с нами на связи по телефону, – рассказывает инспектор ДПС Дмитрий Спирин. – Передвигаясь на патрульной машине по лесу, мы периодически включали спецсигнал, но мотоциклист долгое время нас не слышал. Спустя пять часов поиска он, наконец, сообщил нам, что слышит сигнал. Двигаясь ему навстречу, увидели свет фары мотоцикла, а затем и самого мужчину. Сопроводили его до автомобильной дороги, где его уже ждали сотрудники МЧС и родственники.

В тот вечер соликамец не успел поблагодарить полицейских. Но спустя несколько дней пришел в отдел полиции с искренними словами благодарности.