2020 год стал годом пандемии коронавируса. И, понятно, что большинство событий, произошедших в этом году, были так или иначе связаны с ковидом. Но далеко не все. Вспомним всё самое интересное за год.ЯнварьСамый большой ледовый городок РоссииВстречать Новый 2020 год на пермской эспланаде собрались более 40 тысяч пермяков. А за все каникулы главный ледовый городок Перми посетили более 400 тысяч человек. Он стал одним из самых больших в России - на площади свыше 23 тысяч квадратных метров разместились 20 горок и 12 ледовых скульптур. Рядом открыли бесплатный городской каток и горку для катания на сноутьюбингах.В отеле «Карамель» 5 человек сварились заживоВ ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало магистральный трубопровод отопления. Кипяток хлынул в подвал, где располагался мини-отель «Карамель». Погибли пять человек, в том числе - четырехлетняя девочка. Еще шестеро получили ожоги.Максим Решетников назначен министромГубернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития России. Он стал единственным губернатором, которого взяли в обновленное российское правительство.До трехлетнего срока на губернаторском посту Максим Решетников недоработал буквально месяц. После отставки губернатора Виктора Басаргина в феврале 2017 года президентским указом его назначили исполняющим обязанности главы Пермского края, а в сентябре того же года на выборах Максим Решетников набрал 82 процента голосов.ФевральУ Пермского края - новый губернатор6 февраля Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края 37-летнего Дмитрия Махонина. Официально горожанам нового главу края уже на следующий день представил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, назвав его опытным управленцем, хорошо знающим свой регион. Дмитрий Махонин пообещал, что будет продолжать проекты, начатые предыдущим губернатором:- Надо перестать постоянно менять концепции и реализовывать их до конца. Планировать развитие региона на 8 - 10 лет, добиваясь, чтобы жизнь жителей Прикамья стала хоть чуточку лучше.Экс-депутата Илью Кузьмина отправили в колонию за покушение на самого себяДепутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина признали виновным в заведомо ложном доносе о покушении на свое убийство. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. За год до этого депутат обратился в полицию с заявлением о том, что в него стреляли, предъявив в качестве доказательства следы от дроби на капюшоне куртки. Впоследствии оказалось,что он сам организовал инсценировку покушения.Подведены итоги конкурса «Клиника года»75 медицинских организаций Пермского края приняли участие во II конкурсе «Клиника года - 2019», организованном «Комсомольской правда». Голосование шло на сайте «КП» с сентября 2019-го по январь 2020 года. Всего за участников конкурса проголосовали более 25 тысяч пермяков. Все участники «Клиники года» признали, что такие мероприятия очень полезны и нужны, так как благодаря конкурсу медики получают заслуженное признание. И 7 февраля победители в 23 номинациях, а также обладатели специальных призов жюри, получили награды: дипломы и памятные знаки.Школьница стала автором обложки «Вог»Обложку журнала Vogue украсил рисунок 16-летней школьницы Насти Ковтун из Чайковского. Она нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш - обладателя четырех основных номинаций музыкальной премии Грэмми-2020. Айлиш сама рекомендовала изданию Настю, выбрав ее из миллионов своих подписчиков благодаря их творчеству в Instagram. Настя Ковтун, которая нарисовала Билли Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самым молодым автором, когда-либо создававшим цифровую обложку Vogue.МартВ Перми построили снеговик с 4-этажный домТрое 20-летних ребят - Дмитрий Антонов, Григорий Аликин, Данил Веретенников - возвели в Нижних Муллах, на берегу Камы огромного снеговика. Зимой в Прикамье снега навалило вдоволь, сугробы по нескольку метров. Так что со строительным материалом проблем не было.Когда на вершину был поднят последний верхний шар, с традиционной морковкой, ребята измерили своего снеговика. Он оказался высотой в 12,7 метра - как четырехэтажный дом. Периметр нижнего шара - 26 метров, среднего - 20 метров и верхнего - 14 метров. Если присмотреться, гигантского снеговика видно даже с другого берега Камы.8 марта в Перми родились тройняшкиПлатон, Лев и Данила – вот такие три богатыря появились на свет 8 Марта. Тройняшки родились у пермяков Семена и Елены Щелчковых. До этого у них уже была одна дочка – двухлетняя Кира. А тут в одночасье семья стала многодетной. Такое счастье, как оказалось, передалось Елене по наследству – у ее прапрабабушки тоже были тройняшки.АпрельВвели режим самоизоляцииПермский край впервые почувствовал, что такое режим самоизоляции. В регионе закрыли ночные клубы и дискотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры и санатории.Школы перевели на дистанционное облучение, а детские сады – кроме дежурных групп – закрыли.Всем жителям старше 65 лет, а также тем, кто болеет диабетом, астмой, лейкозами и рядом других заболеваний, рекомендовали сидеть дома. Волонтеры начали доставлять им на дом лекарства и продукты.Священник на воздушном шаре освятил Кунгур от коронавирусаНастоятель храма во имя Архистратига Михаила в селе Жилино Кунгурского района Максим Кайгородов поднялся в небо на воздушном шаре, чтобы помолиться о спасении жителей от коронавируса. Отец Максим взял с собой икону Божьей Матери. Он читал молитвы в небе о спасении людей от всех болезней, в том числе и от коронавируса. Священник летал на аэростате впервые. Он признался, что вообще-то боится высоты, но ради святого дела решился на этот полет.Пермские школьники шили маски для врачейПермяки оценили самоотверженную работу медиков во время эпидемии. Многие неравнодушные люди старались поддержать наших врачей и медсестер. Им стали привозить бесплатные обеды, кофе. А ученики школы №9 сами сшили почти 400 масок и передали их в городскую клиническую поликлинику, Краевой детский онкогематологический центр и другие пермские медучреждения.МайПарад победы отменили, а «Бессмертный полк» прошел онлайнВ связи с эпидемией коронавируса в 2020 году было решено отказаться от проведения парада в честь дня Победы. Но никакой вирус не смог помешать пермякам почтить память своих близких и родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны или ковавших Победу в тылу. «Бессмертный полк» переместился в онлайн. На официальном сайте движения жители Прикамья размещали воспоминания о своих родных фронтовиках, а 9 мая выставляли портреты героев в окнах и на балконах.95 лет исполнилось «Комсомольской правде»Первый номер «Комсомольской правды» вышел 24 мая 1925 года. За эти годы газета стала настоящей летописью страны. И это подтвердил специальный выпуск, посвященный 95-летнему юбилею «Комсомолки», в который вошли самые интересные и значимые публикации за 95 лет.Июнь10-летний мальчик выжил после четырех дней в глухой тайгеКостя Лунегов из села Лель Гайнского района заблудился, возвращаясь домой после игры с друзьями. 10-летнего мальчика трое суток искали более 250 человек с помощью квадрокоптеров и вертолетов. Волонтеры прочесывали лес, по квадратам осматривали каждый участок.А Костя плутал по глухой тайге. Все это время ему нечего было есть, он пил воду из ручьев. Ночью спал, укрываясь мхом. Но, оказавшись в безвыходном положении, мальчик сумел собрать все силы и идти вперед. На четвертый день Костя сам выбрался на дорогу в 40 километрах от родного поселка.За проявленные смелость и упорство краевые власти помогли Косте Лунегову исполнить его мечту - поступить в суворовское училище. Они помогли семье собрать и оформить необходимые документы. При этом серьезный конкурс в четыре человека на место мальчик выдержал сам.День города в режиме онлайнПышного праздника в День города не устраивали. Можно было посетить выставки под открытым небом, организованные Пермской галереей или посмотреть онлайн-трансляции праздничных спектаклей и концертов.Карнавал «Пермское яркое» также прошел в формате онлайн-флешмоба. Пермяки устраивали «шествие» в социальных сетях, создавая карнавальный костюм и выкладывая фото в «ВКонтакте» или Instagram.ИюльГолосование по поправкам в Конституцию РФБолее миллиона жителей Пермского края приняли участие в голосования по поправкам в Конституцию РФ. Многие жители воспользовались возможностью проголосовать во дворах своих домов. Другие предпочли сделать это на избирательном участке. 70,75 процента проголосовавших поддержали изменения, 28,27 процента проголосовали против.Экстремальная жара в 37 градусовСередина июля в Пермском крае была экстремально жаркой. Температура поднялась до +37 градусов, побив рекорд 10-летней давности, и почти достигнув температурного рекорда за все время наблюдений, установленного 7 августа 1936 года, - 37,2 градуса.Пермяки охлаждались под струями фонтанов, в на городских пляжах в эти дни, что называется, яблоку некуда было упасть.80-летний пенсионер, создавший свой сквер, стал победителем конкурса National GeographicВ начале 2000-х пермский преподаватель Владимир Михайлович Кормщиков, только что вышедший на пенсию, начал создавать на пустыре в микрорайоне Парковый сквер. Все эти годы он выделял на обустройство сквера по нескольку тысяч рублей из своей скромной пенсии. Посаженные им деревья выросли, окрепли и превратились в парк с ухоженными дорожками, вымощенными тротуарной плиткой. Этим летом Владимир Кормщиков стал победителем онлайн-марафона «Я берегу планету», организованного National Geographic. Весь приз он намерен потратить на дальнейшее благоустройство сквера.В МФЦ начал работать человекообразный роботНового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. Она может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ.Робот выдает справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств, а также принимает документы на оформление гражданского и заграничного паспорта.АвгустВторое рождение «Амкара»7 августа был официально возрожден футбольный клуб «Амкар», который в 2018 году из-за финансовых проблем был лишен лицензии РФС. Клуб выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года. Футбольные фанаты не примирились с ликвидацией любимой команды и просили восстановить клуб. Дмитрий Махонин подписал соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта России, которое предусматривает возрождение команды. В будущем году «Амкар» будет принимать участие в матчах Профессиональной футбольной лиги.Открылся музей баскетболаВ УДС «Молот» открылся музей баскетбола. Его открытие было приурочено к 25-летию «Урал-Грейта». Создавался музей по инициативе ветеранов прикамского баскетбола с помощью краудфандинга. Экспонаты для него также собирали «всем миром». Своими реликвиями поделились ветераны пермского «Динамо» 60-х годов, «Политехника» 80-х и «Урал-Грейта», а также болельщики.Прошел фестиваль «Тайны горы Крестовой»Театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», обычно проходивший в июне, пришлось перенести на август. Но он все же состоялся на традиционном месте - склоне Рудянского споя. В этом году спектаклем на закате стал балет Николая Попова «О чем молчат камни» Башкирского государственного театра оперы и балета. Спектакль рассказывает зрителю поэтичную историю о том, что происходило в эпоху палеолита в таинственной пещере, хранящей редчайшие образцы искусства времен каменного века – первобытную роспись.Съемки фильма «Одна»Под Губахой прошли съемки фильма-катастрофы «Одна», основанного на реальных событиях. В августе 1981 года в небе столкнулись пассажирский самолет и бомбардировщик. Погибли все, кроме одной пассажирки. 21-летняя Лариса Савицкая чудом осталась жива, упав с высоты 5200 метров. Получив тяжелые травмы, девушка три дня продолжала бороться за жизнь, не теряя надежды на спасение. На съемочную площадку приезжала сама Лариса Савицкая, ставшая консультантом фильма.СентябрьСостоялся Пермский марафонВ столице Прикамья прошел четвертый Пермский международный марафон. В нем приняли участие 7800 человек, а призовой фонд мероприятия составил почти 3 миллиона рублей. Традиционно участники бежали по центральным улицам города. Вел Пермский марафон известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев, а комментировал - мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин. Победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти, среди женщин - Луиза Дмитриева из Московской области.Прошли выборы губернатора Пермского края13 сентября состоялись выборы губернатора Пермского края, которые вполне ожидаемо выиграл Дмитрий Махонин, исполнявший обязанности главы Прикамья с февраля 2020 года. За действующего губернатора проголосовали более 75 процентов избирателей, принявших участие в выборах. Также на пост губернатора претендовали кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, представитель ЛДПР Олег Постников и кандидат от партии «Патриоты России» Евгений Козлов.«Парма» впервые обыграла ЦСКАВ рамках Единой лиги ВТБ состоялся матч между пермским баскетбольным клубом «Парма» и московским ЦСКА. Впервые в своей истории «Парма» обыграла «армейцев». Отставая в начале матча, в четвертой четверти «Парма» за 9 минут отыграла 22 очка. Победный трехочковый забил Максим Григорьев - за 0.1 секунды до сирены. Итоговый счет матча 95:97.ОктябрьИнаугурация губернатора7 октября состоялась официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края. Вступая в должность, Дмитрий Махонин принес присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края, поблагодарил тех, кто его поддерживал и кто проголосовал за его избрание, и отметил, что намерен долго трудиться в Прикамье.101 год исполнился Герою Советского Союза101-й день рождения отметил 25 октября пермяк Василий Астафьев – Герой Советского Союза. В Красную Армию его призвали в 1939 году. Он воевал под Москвой и Сталинградом, участвовал в Орловско-Курской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской операциях. А за участие в операции при форсировании Днепра, когда под непрерывным огнем немцев он смог обеспечить переправу 1600 человек с пушками и минометами, Василию Астафьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Службу в армии он продолжил и после войны. Ушел в запас только в 1966 году. На его парадном мундире, кроме Золотой звезды Героя, еще ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, орден Дружбы и 18 медалей.НоябрьСемь «Золотых масок» пермских театровПермские театры завоевали семь «Золотых масок» - наград престижной театральной премии. Их вручили Полине Булдаковой, балерине Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, за исполнение партии Никии в балете «Баядерка», Алексею Хорошеву, который был признан лучшим художником по свету в музыкальном театре за балет «Шахерезада». Еще пять «Золотых масок» вручены Пермскому академическому Театру-Театру за мюзикл «Винил». Награды получила Татьяна Виноградова в номинации «Лучший дирижер мюзикла», Анна Огорельцева за лучшую женскую роль, Марат Мударисов за лучшую мужскую роль и Илья Линович за лучшую роль второго плана, сам спектакль был признан лучшим мюзиклом.Чтобы лично вручить награды лауреатам, в Пермь приезжал президент Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Игорь Костолевский.Новое правительство16 ноября Дмитрий Махонин назвал новый состав правительства Пермского края. В нескольких ключевых министерствах поменялись руководители. Изменения коснулись министерств финансов, транспорта, здравоохранения, госзакупок, экологии и экономического развития. - Мы делали ставку на людей, которые знают, как работать в отрасли, - подчеркнул Дмитрий Махонин.10 лет «Реальным пацанам»10 лет назад на телеэкраны вышла первая серия «Реальных пацанов». Ее снимали на любительскую камеру, без денег, в арендованной квартире, одолжив машины у знакомых. Но неожиданно сериал о пермских гопниках оказался популярным у зрителей. С тех пор вышло уже 254 серии. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края.Пермская первоклассница проиллюстрировала книгу Джоан РоулингРисунок семилетней Сони Кругляниной из Перми увидят тысячи русскоязычных читателей во всем мире. Девочка стала одной из победительниц конкурса иллюстраций для новой книги британской писательницы Джоан Роулинг - «Икабог». Это добрая, захватывающая история о страшном болотном монстре, приключениях и верной дружбе, которая сможет победить даже самую страшную беду. Рисунок опубликовали в российском издании книги, под ним указаны имя автора, возраст и город.ДекабрьНовый глава Перми15 декабря депутаты Пермской городской думы приняли отставку мэра Перми. Дмитрий Самойлов с 2014 года был главой администрации Перми, а в 2016 году стал мэром города. С 23 декабря он приступил к обязанностям вице-премьера правительства Пермского края. Временно исполняющим обязанности главы Перми депутаты назначили 47-летнего Алексея Дёмкина, бывшего до того времени генеральным директором Пермского завода силикатных панелей. С 2009 года Алексей Дёмкин входил в состав Пермской городской думы, возглавляя комитет по вопросам градостроительства, Новогодние маршрутыВ этом году большой ледовый городок на эспланаде строить не будут. Вместо этого ледовые арт-объекты, посвященные космосу, появятся в парке «Счастье есть!» в Кировском районе, на площади у ДК имени Солдатова в Свердловском районе, в саду Миндовского в Индустриальном районе, в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе, на набережной и в Театральном сквере. А чтобы пермякам в зимние каникулы было, где погулять и сделать селфи, в городе создали пять новогодних маршрутов. Центральный маршрут проходит по улице Ленина и Комсомольскому проспекту, его длина более 7 километров. На нем располагаются четыре ледовых городка. Еще четыре маршрута созданы в Кировском, Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном районах. Для их украшения использовано более 2,3 тысячи светящихся элементов.