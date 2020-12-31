В конце 2020 года в здании краевой детской клинической больницы успешно завершился капитальный ремонт первой очереди левого крыла второго этажа, где расположены кабинеты функциональной диагностики.28 декабря в краевой детской клинической больнице презентованы обновленные помещения отделения. Капитальный ремонт проведен, благодаря ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу. Проект стоимостью более 11 миллионов рублей реализован в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Компанией «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.-Я даже и не представляла, что такой дизайн может быть использован в больничных помещениях, - удивилась заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Все красиво, качественно и функционально. ЛУКОЙЛ традиционно делает все основательно. Рада, что у наших учреждений есть такие социальные партнеры.Отремонтированные помещения, действительно, выделяются оригинальным оформлением. Так и всплывают строки из песни \\" Выше гор могут быть только горы\\". Индивидуальный проект, оригинальная цветовая палитра, самые современные технологии и материалы. Все это для того, чтобы маленькие пациенты быстрее выздоравливали.Кстати, весь фронт работ выполнен всего за полгода подрядной организацией «Готика-С». Это предпрятие реализовало уже несколько социальных обьектов завода, став надежным партнером в улучшении жизни горожан. Обновленные помещения краевой детской клинической больницы - подарок от заводчан маленьким пациентам медучреждения к Новому году.