В Перми возбудили уголовное дело на бывшего учителя начальных классов одной из школ Орджоникидзевского района. Сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего. Их рассказали в прокуратуре, которая добилась возбуждения уголовного дела.Бывшим учителем женщина стала после инцидента на уроке. Она попросила девочку ответить на вопрос, но ребенок ответил неверно, чем вывела ее из себя. Тогда учитель схватила 8-летнюю девочку за волосы и отвела в туалет, где несколько раз ударила ее по лицу ладонью.- Педагог опытный, с 20-летним стажем, - рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района. - Она не признает свою вину, считает, что жестокого обращение с ребенком не было. Однако, ее действия попадают под 156 статью Уголовного кодекса РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ред.). Это произошло на глазах всего класса.Ребенок рассказал о случившемся маме. Она обратилась к директору школы, а потом с заявлением в прокуратуру. После этого случая педагог уволилась. Девочка продолжает учится в этой школе.Расследование уголовного дела продолжается, точка в нем будет поставлена уже в следующем году. Педагогу грозит штраф до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Рассказала подружке, что математик ее трогал». Как доказали вину пермского учителя, которого посадили на 9 с половиной лет49-летнего Валерия Сыропятова осудили за домогательства к школьнице по особо тяжкой статье и арестовали прямо в зале суда (подробнее...)