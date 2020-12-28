«Щелкунчик»Новогодний сказочный балет про девочку Мари, Щелкунчика и Мышиного короля.Театр оперы и балетаУл. Петропавловская, 25А3, 5 января в 19.00, 4 января в 12.00, 19.00, 6 января в 12.00 (6+)Билеты: 3000 - 8000 руб.«Вертинский»За полтора часа актер Альберт Макаров представляет полную жизнь Александра Вертинского. Он виртуозно перевоплощается то в Вертинского, то в некоего его биографа, то выступает в качестве себя самого - актера Театра-Театра. И полноправным действующим лицом становятся песни Александра Вертинского, исполняемые артистом с той же запредельной искренностью, что была свойственна «русскому Пьеро».Театр-Театрул. Ленина, 5331 декабря в 13.00, 17.00, 2, 3 января в 15.00, 19.00 (16+)Билеты: 700 - 900 рублей«Морозко»Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок про родную дочь, падчерицу и волшебника Морозко.Пермский театр юного зрителяУл. Екатерининская, 684, 5 января в 11.00, 13.30 (0+)Билеты: 350 - 400 руб.«Винил»Рок-н-ролльное фэнтези–путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой. Здесь все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. Эта песня диктует жителям Страны Советов, как надо думать, делать и действовать. Мюзикл «Винил» завоевал пять «Золотых масок».Театр-Театрул. Ленина, 533 января в 14.00, 18.00 (12+)Билеты: 950 - 2000 рублей«Принц Пломбир»В стране, где правит принц Пломбир, дети и Дед Мороз объявляются врагами, а Новый год запрещается.Пермский театр юного зрителяУл. Екатерининская, 682, 3 января в 11.00 (6+)Билеты: 350 - 400 руб.«Сказки про Ежика в тумане»История для детей и взрослых по мотивам сказки Сергея Козлова про Ежика, Медвежонка, Зайца и других обитателей леса.Пермский театр юного зрителяУл. Екатерининская, 686 января в 14.00, 17.00 (6+)Билеты: 400 - 700 руб.«Вечера на хуторе близ Диканьки»Музыкальный спектакль о том, как в ночь под Рождество кузнец Вакула царские черевички доставал.Пермский театр «У Моста»Ул. Куйбышева, 112, 3 января в 14.00, 18.00, 21.00 (12+)Билеты: 1200 - 3000 руб.«Вий»«Страшная» история про Панночку и Хому Брута, давно ставшая визитной карточкой мистического театра.Пермский театр «У Моста»Ул. Куйбышева, 114, 5 января в 14.0, 18.00 (12+)Билеты: 1200 - 3000 руб.«Зойкина квартира»Мистическая комедия Михаила Булгакова, действие которой происходит после революции, во времена НЭПа.Пермский театр «У Моста»Ул. Куйбышева, 116 января в 14.0, 18.00, 21.00, 7 января в 14.0, 18.00, (16+)Билеты: 1200 - 3000 руб.«Лесная биржа»Современная история о жителях волшебного леса, которые придумали собственные деньги (золотые желуди) и начали строить частный бизнес.Театр-ТеатрУл. Ленина, 537 января в 11.00, 14.00, 17.00 (6+)Билеты: 400 руб.«Летучий корабль»Трубочист Ваня полюбил царевну Забаву, но отец собирается выдать дочку за жадного и властолюбивого Полкана. Чтобы спасти любимую, Ване нужно построить летучий корабль…Театр-ТеатрУл. Ленина, 539 января в 12.00, 15.00, 18.00 (6+)Билеты: 500 - 700 руб.«Волшебник страны Оз»История, созданная по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», повествует о необыкновенных приключения девочки Дороти и ее верных друзей. Герои сказки попадают в неведомый мир, где происходят настоящие чудеса.Пермский театр куколУл. Сибирская, 65До 10 января (6+)Билеты: 350-500 руб.«Хитрая лиса»\\\\Забавный и поучительный спектакль по мотивам русской народной сказки «Лиса и Волк».Пермский театр куколУл. Сибирская, 65До 10 января (0+)Билеты: 350-450 руб.«Крошкины елки»Новогоднее представление для самых маленьких.Дом народного творчества «Губерния»Ул. Советской Армии, 42 - 6 января (0+)Билеты: 150- 400 руб.«Емелины сказки»Театрализованное представление по народным сказкам.Дом народного творчества «Губерния»Ул. Советской Армии, 42, 7 января в 16.00, 6 января в 11.00 (0+)Билеты: 350- 500 руб.«Приключения маленького волшебника»Новогодний музыкальный спектакль про то, как маленький волшебник Малыш поспорил с Дедом Морозом, что сможет самостоятельно устроить новогодний праздник для ребят.ДК им. СолдатоваКомсомольский проспект, 793- 6 января в 10.30, 13.00, 15.30 (0+)Билеты: 450 руб.«История одного чуда»Новогодний иммерсивный спектакль, в котором дети вместе с помощниками Деда Мороза - Снежатами - пройдут по светящемуся ледовому лабиринту, найдут Снегурочку, которая гуляет в лесу с настоящими живыми кроликами.Завод им Шпагина, Малый театральный залУл. Советская, 1Б2 -7 января (0+)Билеты: 800 - 1200 руб.