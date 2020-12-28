В музее-заповеднике «Пермь 36» открылась выставка «За крупицы правды…». Она посвящена двум пермякам - Рудольфу Веденееву и Олегу Воробьеву. Оба они отсидели в колонии по политическим обвинениям после событий «пражской весны».В сентябре 1970 года в Перми сотрудники КГБ арестовали Рудольфа Веденеева и Олега Воробьева. Им было предъявлено обвинение в хранении и распространении «самиздата». Они оба в результате получили реальные сроки, Рудольф – три года, Олег – шесть лет колонии.«Самиздат» в то время получил широкое распространение среди интеллигенции в СССР. После XX съезда КПСС и разоблачения «культа личности» Сталина многим в нашей стране показалось, что наступило время свободы.В толстых литературных журналах начали публиковать произведения Ахматовой, Булгакова, Гумилева, Солженицына, Шаламова. В полном собрании сочинений Ленина появилось его «завещание», то самое, за распространение которого получил свой первый срок писатель Варлам Шаламов.В молодежной среде присутствовала некая революционная романтика: студенты и преподаватели увлечены изучением основ марксизма-ленинизма, цитируют наизусть труды теоретиков. Многие критиковали «советскую бюрократию» - далекую от идеалов революции.В тоже время широкое распространение получило движение «стиляг», молодежь стремилась выразить свою индивидуальность даже с помощью одежды. В 1957 году Москва приняла VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, кажется, «железный занавес» окончательно рухнул.Все эти события вместе породили совершенно новое для коммунистических властей явление - появились вольнодумцы, не скрывающие своих взглядов и убеждений, стремящиеся к их публичному обсуждению.В 1956 году и Рудольфу Веденееву, и Олегу Воробьеву исполнилось 17 лет - как раз на эти годы приходится время становления личности. Оба они поступили в университет, Рудольф в Перми, Олег в Москве. Оба не смогли закончить обучение.Почувствовав угрозу «системе», высшее партийное руководство начало стремительно «закручивать гайки», прошли аресты. В декабре 1965 года в Москве на Пушкинской площади состоялся первый политический «митинг гласности» в поддержку арестованных Юрия Даниэля и Андрея Синявского. В нем принял участие пермяк, студент МГУ - Олег Воробьев.В 1968 году страны Варшавского договора ввели войска в столицу социалистической Чехословакии, жестоко подавляя «пражскую весну». Идею «социализма с человеческим лицом» растоптали с помощью танков. Эти события затронули многих в СССР, не остался в стороне от протестного движения и Рудольф Веденеев.В 1970 году, на момент ареста, обоим фигурантам «Пермского дела» едва перевалило за тридцать. Пермь в этот период была совершено закрытым городом, визиты иностранцев были запрещены. Большая часть населения работала на номерных заводах с высокой степенью секретности. И, тем не менее, арест и дальнейший суд вызвали в городе широкий резонанс. Как вспоминает писательница Нина Горланова, в дни суда над Веденеевым и Воробьевым студенты Пермского университета расклеивали по городу листовки, «клея их на малиновое варенье».Суд прошел в закрытом режиме. Было принято показательно жесткое решение. Фотолабораторию, в которой после отчисления из МГУ трудился Олег Воробьев, и оборудование, которое он использовал для производства фотокопий, публично закрывают. В домах у фигурантов, как и на квартирах многих пермяков, проходивших по делу свидетелями, проводились обыски, изымались книги, в том числе и труды Ленина.Олег Воробьев и Рудольф Веденеев демонстративно отказались на суде от услуг адвоката и защищались самостоятельно. После освобождения Олега Воробьева вынуждают покинуть СССР.Рудольф Веденеев свою жизнь посвятил творчеству, через него он пытался осмыслить тему политических репрессий и положение человека в тоталитарном обществе и донести ее до зрителя. На выставке «За крупицы правды…»: к 50-летию Пермского дела» представлена его скульптурная композиция «Через человека», отражающая, по мнению авторов выставки, положение человека в советском обществе.