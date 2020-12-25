В одной из крупнейших дорожно-строительных компаний Пермского края рассказали, как ответственный подход к делу помогает развиваться транспортной инфраструктуре и всему региону. О деятельности ООО «ДСК «Арсенал», успехах и достижениях компании в этом непростом 2020 году нам рассказали ее главный инженер Арсен Оганесян и коммерческий директор Армен Оганесян.КАТКИ-БЕСПИЛОТНИКИКомпания развивалась стремительными темпами. Первые три года дороги были только муниципальные, а в 2010-м к ним добавились уже и региональные. К тому времени предприятие имело укладчик (б/у), три катка, старенький заводик… Буквально в течение нескольких лет парк техники вырос почти до 70 единиц! Сейчас в распоряжении ООО «ДСК «Арсенал» целых три укладочных комплекса, немецкий асфальтобетонный завод и собственная дорожно-испытательная лаборатория.В этом году компания отказалась от работы в две смены и перешла на одну. При этом руководство решило сделать ставку на применение инновационных технологий. Так, большая часть техники - бульдозеры, грейдеры, экскаваторы - были оборудованы специальной 3D-системой, позволяющей автоматизировать процесс. Благодаря этому производительность труда выросла в три раза.- Наша главная задача - исключить человеческий фактор, насколько это возможно снизить риск ошибки, допущенной человеком, - объясняет главный инженер ООО «ДСК «Арсенал» Арсен Оганесян. - Если на рынке появятся катки-беспилотники, то будьте уверены, наша компания станет первой, кто их приобретет. Сколько бы они ни стоили! При этом отказываться от своих сотрудников мы не собираемся. Люди будут нужны только для того, чтобы осуществлять контроль за процессом.КОМАНДНАЯ РАБОТАПо словам руководителей предприятия, в этом году ситуация была непростой из-за пандемии коронавируса. Особенно с кадрами. Так, по сравнению с прошлым годом в 2020-м коллектив компании был обновлен почти полностью. Неизменным остались лишь руководящий состав и отдел механизации - то есть костяк предприятия.Несмотря на это, персонал был оперативно найден (в основном за счет местных). И это позволило компании увеличить объем производства практически на 40% - с 1,3 миллиарда рублей в прошлом году до 2 миллиардов в нынешнем. Кроме того, в этом году перешли на новую систему оплаты труда, в результате значительно поднялась зарплата у тех, кто готов выполнять свою работу честно.- Кроме того - нам удалось выйти на более качественный уровень. Например, в этом году мы полностью освоили технологию холодной регенерации (в 2019 году с ее применением было выполнено 26 километров, в этом - 128 километров), - с гордостью в голосе рассказывает Армен Оганесян. - Кроме того, мы купили еще один ресайклер и - что нам кажется настоящим прорывом - перегружатель асфальтобетона американского производства (аналогичными пользуются такие компании, как «ВАД» и «Автобан»). Но о его роли в нашей работе мы расскажем более подробно чуть позже.Также в этом году ООО «ДСК «Арсенал» приобрел опыт работы с субподрядчиками.- Таким образом, мы получили опыт работы не только в своей команде (в своей мы и так все знаем), но и со сторонними организациями. Это оказалось очень полезным, - подчеркивает Арсен Оганесян. - Кстати, ребята, которые выполняли земляные работы на нашем участке в районе города Кудымкара, оказались настоящими профессионалами! Выполнили свое дело быстро и качественно.К слову, таких крупных объектов, как в Кудымкаре, «одним контрактом» у компании еще не было. Важно и то, что этот участок - федеральный. А значит, надзор за выполнением работ был максимально строгий. Но проверяющие комиссии остались довольны.ПЕШКОМ БЫСТРЕЕ ФУРЫПримечателен и тот факт, что ООО «ДСК «Арсенал» берется за самые сложные объекты. Яркий пример - ремонт участка длиной 18,5 км на автомобильной дороге федерального значения Р-243. И тут у наших собеседников загораются глаза: объект на самом деле был не из разряда самых легких!- Если мы сложим все километры, которые отремонтировали за 13 лет работы, то ям на этом участке длиной 18,5 километра все равно будет больше. Это, и правда, было что-то с чем-то, даже обочина была полностью разбита! - эмоционален главный инженер предприятия. - Вы знаете, один из наших грейдеристов, приехав на участок, сразу же позвонил мне. И сказал: «Арсен, как я завтра на работу должен выезжать? Это невозможно, грейдер развалится!» Были интересные впечатления и у одного из наших геодезистов: «Я эти 18,5 километра пешком быстрее прошел, чем фура...». Но, как говорится, у страха глаза велики. Мы все равно взялись за эту непростую работу.А выполнить ее, как отмечают руководители ООО «ДСК «Арсенал», помогли «грамотная организация и правильная последовательность действий».- Да, очень много опыта мы получили на этом объекте, - констатирует Армен Оганесян. - Достаточно сказать, что транспортировка асфальтобетонной смеси шла на 220 километров от завода (до этого максимум было 100 километров). Тут-то нам и помог наш новый перегружатель: без него довезти столько асфальта было бы нереально, смесь бы просто испортилась! И это к разговору о том, почему мы не стремимся к расширению сети асфальтобетонных заводов, как это делают некоторые компании. При таком перегружателе, как у нас, в этом просто нет необходимости: к этому дню мы способны укладывать 2870 тонн асфальта в смену, этого пока что хватает.ВЫШЛИ ИЗ ПИКЕЗначит ли это, что за 13 лет у ООО «ДСК «Арсенал» все было так безоблачно? Вовсе нет. Как рассказывают руководители компании, самыми трудными годами стали 2017-й и 2018-й. Тогда предприятие чуть не обанкротилось. И поводом для этого явилось вовсе не качество выполнения заказов, а происки конкурентов. Увы, не все способны вести честную борьбу…- Да, было очень тяжело. Как раз тогда мы взяли много новой техники, кредитная нагрузка была высокой… Наш отец всегда хорошо держал удар, но тут мы с братом поняли - надо помогать ему более активно, - вспоминает Арсен Оганесян. - В результате мы смогли выйти из этого крутого пике. Таким образом, нам удалось подтвердить девиз нашей компании на деле: «Наша сила - в единстве».По словам коммерческого директора компании, с тех пор в ООО «ДСК «Арсенал» решили пересмотреть свою кредитную политику. В итоге предприятию удалось почти полностью избавиться от долгов.Как отмечает Армен Оганесян, главный показатель успешности компании - это стабильность и ежегодное увеличение объема выполняемых работ.- С 2013 года мы неизменно выполняем работы на федеральных дорогах, с каждым годом у нас идет наращивание объемов, становится больше контрактов, - перечисляет коммерческий директор предприятия. - Даже несмотря на эпидемию COVID-19, компания смогла увеличить свою производительность. Но одно дело - взять тот или иной объект. И совсем другое - качественно выполнить свою работу, сдаться в срок.Хорошо видно, что наши собеседники очень любят свою работу. Оказавшись на дороге еще детьми, теперь они берут на работу и своих сыновей. Руководство компании убеждено в том, что у дорожников очень важна преемственность.- А главное - каждый может найти тут свою нишу. У меня три высших образования (в том числе по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»), и в 2010 году я проходил практику - в основном сидел в офисе и выполнял экспертизу проектов. У меня все получалось, но чувствовал, что что-то не то… И, меня все время тянуло на дорогу, на производство. И мои чувства меня не обманули. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что дорога - это моя жизнь и моя судьба. И, поверьте, такому подходу мы учим и своих сыновей. Счастлив тот, кто занимается любимым делом!КстатиКак подчеркивает главный инженер ООО «ДСК «Арсенал» Арсен Оганесян, залог успеха - это не только развитие компании как таковой, но и личностный рост. В этом помогает общение с коллегами. Так, руководители ООО ДСК «Арсенал» делятся опытом или стараются брать пример с таких компаний, как «ВАД» и «ЮВиС», «Дормострой» и «R-1»… Настоящими друзьями для компании из Пермского края стали предприятие «СУ-43» из Кировской области и лично его главный инженер Александр Вавилов.«Наша основная текущая задача - добиться того, чтобы наша компания была полностью укомплектована высокопроизводительной техникой, оборудованием и профессиональными кадрами. В 2021 году будем полностью сосредоточены на том, чтобы достичь этой цели. Задатки и потенциал у ООО «ДСК «Арсенал» для этого есть».