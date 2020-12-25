Организаторы Рождественской ярмарки обещают создать атмосферу европейских улиц. Для этого пригласили гармонистов и скрипачей, официанты будут петь рождественские гимны и кататься на роликах под ритмичную музыку DJ-сетов.Если вы еще не успели найти подарки для своих близких, сделать это можно во французском квартале. А еще оценить кухню шеф-поваров на улочках Амстердама. Купить баварские сосиски и фермерских перепелов в тирольском переулке. Отведать ароматный кофе на Соборной площади. Сотворить своими руками подарок в Квартале мастеров. Выпить пенного пива у подножия лондонского Биг-Бена. Накупить снеди в Пермском дворике. Пройти под Триумфальной аркой и загадать желание.А также сделать фото в каждой улочке европейского города.Где: ул. Советская, 1б, «Завод Шпагина», Выставочное пространство (Литера А).Когда: 25 декабря - 15.00 - 22.00; 26 - 27 декабря - 12.00 - 22.00 (0+).Вход свободный.Детские забавыФестиваль СНЕГОWEEK в этом году будет организован в уличном формате. Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения: гости, пришедшие со своими коньками, смогут прокатиться вокруг дрезины и больших елей по глади катка. Скатиться с ветерком с горки-паровоза и порадовать малышей играми в детской ледовой зоне.Где: Территория «Завода Шпагина».Когда: 25 декабря с 15.00 до 22.00, 26 - 27 декабря с 12.00 до 22.00, 29 - 31 декабря, 4 - 6, 8 - 10 января с 15.00 до 21.00 (0+).Сладкие дниНа фестивале Sweet Land гости смогут попробовать разные сорта шоколада, пройтись по sweet-подиуму, записать новогодний джингл. А еще посетить музей мороженого, построить пряничный город, прогуляться по аллее тортов или устроить снежно-ватный бой.Где: «Завод Шпагина», Концертный зал (цех № 5).Когда: 25 декабря с 16.00 до 22.00, 26 - 27 декабря с 12.00 до 22.00 (0+).Вход свободный.Большая книжная ярмаркаСвои книги представили более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Перми. Будут участвовать книжные магазины, редакции журналов и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи.Где: «Завод Шпагина», Большой театральный зал.Когда: до 27 декабря с 11.00 до 19.00 (6+).Вход свободный.Музыка белого рояляДо самого Рождества пассажиров «Большого Савино» будут встречать звуки белого рояля. Все новогодние дни в аэропорту можно послушать классическую и джазовую музыку, а также любимые мелодии из кинофильмов, ретро-песни отечественной и зарубежной эстрады в исполнении студентов и преподавателей Пермского музыкального колледжа.Когда: до 7 января с 11.00 до 12.30 и с 18.00 до 19.30 (0+).Вход свободный.