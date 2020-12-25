В Суксун, как в Тулу, со своим самоваром ездить не стоит. В этом прикамском поселке их начали выпускать раньше, чем в Туле. Первый суксунский самовар упомянут в документе 1740 года – «самовар с прибором медный, луженый, весом 16 фунтов». Имелась даже особая форма местного самовара – в виде античных амфор с высоко поднятыми изящными ручками. В Суксунском музее есть экспозиция, посвященный производству самоваров, а в парке музея стоит памятник самовару.Хотя завод, выпускающий самовары, закрылся, технология производства сохранена в семьях местных ремесленников. И, скорее всего, в ближайшие годы мы вновь сможем выпить чая из суксунского самовара, ведь сохранение культурного наследия, развитие народных промыслов – непосредственная задача местной власти. А производство самоваров как раз и относится к народным промыслам.В следующем году в Пермском крае стартует программа развития народных промыслов, которая предусматривает комплексную систему поддержки ремесленников в течение пяти лет, с 2021 по 2025 годы: создание обучающих центров, маркетинговую поддержку отрасли и включение промыслов в туристическую инфраструктуру региона.- Программа развития народных промыслов – стратегический документ по развитию ремесел, она поможет совершить прорыв в развитии туризма в регионе. В Пермском крае работают мастера уникальных техник, например камнерезы, керамисты. Программа позволит системно оказывать необходимую поддержку ремеслам и повысить занятость в территориях, которые являются потенциальными точками привлечения туристов, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.Вначале мероприятия программы будут организованы в пилотных территориях: Барда, Уинское, Ильинский, Кунгур, Чердынь, Суксун, Орда – там, где традиционно развиты народные промыслы и сосредоточено наибольшее количество мастеров.Перед тем, как программа вступит в силу, специалисты министерства культуры Пермского края начали выезды в эти территории, чтобы на месте оценить их возможности, состояние ремесел, уровень мастеров, выслушать предложения местных мастеров и руководителей.Первый выезд прошел как раз на родину самоваров. 22 декабря в Суксуне состоялось совещание с участием министра культуры Вячеслава Торчинского и главы администрации Суксунского городского округа Павла Третьякова.- Мы будем поддерживать исторически обоснованное производство, которое было создано на этой конкретной территории, передается из поколения в поколение, из рук в руки, - объяснил подход министр культуры. - Во-вторых, изделия должны относиться к произведениям искусства, должна быть художественная ценность. И, конечно, к народным промыслам относится ручное производство, не компьютерная штамповка, не тиражирование.В рамках поддержки мастеров народных промыслов будет создан каталог продукции, сами изделия объединят под одним брендом. Будет обеспечена государственная финансовая поддержка в виде грантов и субсидий.Для повышения квалификации кадров на базе Пермского дома народного творчества «Губерния» будет создан региональный методический центр, еще семь методических центров - своеобразных бизнес-инкубаторов - будут организованы в пилотных территориях. Там будут проводить конкурсы профмастерства и курсы повышения квалификации, а также маркетинговые и бизнес-консультации для ремесленников. Это поможет им сформировать путь «от умений к бизнесу». А портал https://domgubernia.ru/ объединит всю информацию об отрасли – от реестра субъектов и мест бытования до мер поддержки.Народные художественные промыслы планируют совместить с туристической инфраструктурой. Для этого создадут семь маршрутов для семейного и детского посещения по местам традиционного бытования промыслов.По словам Вячеслава Торчинского, будет сформирован госзаказ на создание уникальных сувениров для представительских целей и для туристов.- Будем создавать в краевом центре точки продвижения пермских сувениров, в том числе в аэропорту, - отметил министр. – Всего будут работать 15 шоу-румов по продаже изделий народных мастеров,Также уже в феврале – с 18 по 23-е – пройдет новый фестиваль «Камакерама», который объединит керамистов Пермского края и представит аутентичные промыслы – гжель, вербилки, дулевский фарфор, дымковскую игрушку и другие сувениры.