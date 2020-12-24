- А может посещение священника поможет всем? Пациентам быстрее выздороветь, а медикам быстрее вернуться к своим семьям и прежней нормальной человеческой жизни, - полагают жители Березников.- На днях в «красную зону» больницы им. Е. Вагнера в Березниках, где лечатся тяжело заболевшие коронавирусом пациенты, пришел батюшка, - рассказали в пресс-службе больницы. - В первую очередь он навестил тех, кто лежит в реанимации, потом зашел в палаты ко всем остальным пациентам. Проходя по отделению с молитвой, отец Артемий окроплял святой водой всех заболевших и врачей, которые их лечат.Визит в «красную зону» благословил Высокопреосвященнейший Зосима - архиепископ Соликамский и Чусовской. А к тем, кто тяжело переносит коронавирус и попал в больницу, пришел священник Артемий Афанасьев.- Священнослужитель – это человек, который должен быть там, где есть человеческое горе и человеческие страдания, - говорит сам батюшка Артемий Афанасьев, посетивший коронавирусных больных. - Он должен прийти, утешить и поддержать, а также дать надежду на выздоровление.Посещение «красной зоны» в инфекционном отделении проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Батюшку облачили в средства индивидуальной защиты, маску, перчатки, бахилы… Поверх всего этого был надет крест и все необходимое православное облачение.Все, кто захотел, смогли пообщаться с батюшкой, а также принять Тайнства Соборования, Исповеди и Святого Причастия. Пообщался батюшка и с медицинским персоналом, укрепил их дух для борьбы за каждого пациента.Планируется, что такие визиты в «красную зону» станут традиционными и продлятся до конца пандемии.