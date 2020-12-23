Кто бы мог подумать, что сюжет всеми известного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» может произойти в реальной жизни. Наверное, никто, если бы не кадры видео, которые были сняты на камеры видеонаблюдения, установленные на одном из домов в городе Киров.Все как по сюжетуКак все мы помним, в фильме Рязанова 36-летний москвич Женя Лукашин в канун Нового года идет с друзьями в баню. Там они изрядно выпивают и отправляются в аэропорт провожать их друга Пашу в Ленинград. Но вместо Павла в Ленинград улетает Женя. Проснувшись в ленинградском аэропорту, он берет такси и называет свой московский адрес. По невероятному совпадению в Ленинграде по этому адресу находится точно такой же типовой дом, как и в Москве, к типовому замку подходит ключ от московской квартиры, типовая мебель ничем не отличается от московской... И ничего не подозревающий Женя мирно засыпает.Почти такая же история произошла с жителем Кирово-Чепецка Алексеем. Ходил ли он с друзьями в баню, история умалчивает, но последующие события практически воспроизводят Рязановскую кинокомедию.Изрядно выпивший Алексей подходит к подъезду одного из домов. На улице мужчина еще держится на ногах, своим ключем он открывает дверь подъезда и заходит внутрь. Дальше он врезается в двери лифта и падает. С трудом встает, вызывает лифт и приезжает на нужный этаж.Выйдя из лифта, Алексей подходит к двери квартиры и пытается ее открыть. Около часа он сражается с замком, но дверь не поддается. Ему пытается помочь соседка, но и ей не везет. В итоге мужчина уснул прямо в подъезде, а бдительные соседи вызывали полицию.«Мы в Кирове? Ммм.. здорово»- Я вас спрашиваю, вы в Кирове по какому адресу живете? - задают вопрос правоохранители.- Мы сейчас в Кирове? - удивленно и несвязно спрашивает Алексей.- Мы в Кирове, а не в Кирово-Чепецке, - объясняет полицейский.- Мммм. Здорово, - еле произносит Алексей.Трезветь пришлось в полиции- От жителей одного из домов по улице Лепсе города Кирова в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде находится неизвестный мужчина с признаками опьянения, который громко кричит и нецензурно выражается, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции доставили данного гражданина в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кирову. На него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.Также выяснилось, что Алексей живет в одном из районов Кирово-Чепецка, как получилось, что его занесло в другой город, полицейским он объяснить не смог. Стражи порядка вежливо предложили путешественнику протрезветь в их приятной компании. А на утро уже трезвый, но все еще ошарашенный произошедшим Алексей поехал к себе домой.