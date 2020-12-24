Застройщик «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Строителей, 9, расположенного в 2-м квартале ЖК «Медовый». Новоселам будет передано 311 квартир.Традиционно квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей.Отметим, что дому присвоен класс энергоэффективности «А++». Панельные дома «97 серии» год за годом подтверждают соответствие самым высоким требованиям энергоэффективности, обеспечивая новоселам комфорт проживания, великолепное сохранение тепла и рациональное использование ресурсов.В ЖК «Медовый» возведено уже более 100 000 кв.м. жилья, из общего проектного объема в 270 000 кв.м. Комплекс растет, и ежегодно здесь заселяются новые дома. Рядом с комплексом ведется строительство детского сада на 280 мест, работы находятся в завершающей стадии.Дом по ул. Строителей, 9 – девятый объект застройщика, введенный в эксплуатацию с начала 2020 года. По состоянию на 1 декабря СПК занимает первое место в Пермском крае по объему ввода жилья в текущем году, по данным Единого реестра застройщиков.Сегодня квартиры для покупки в ЖК «Медовый» застройщик предлагает в 4-м квартале жилого комплекса.Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект»:Телефон: +7 (342) 214-05-11.Сайт: www.spk.perm.ruПроектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО \\"Специализированный застройщик \\"Медовый-4\\"