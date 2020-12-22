Проснулся в могиле и начал рыть землю: его спас случайный прохожий

Алабай выжил, после недели в земле, и усыпляющего укола. Фото: Александра Смирнова.

«Громушка, мальчик наш!», - так обращаются волонтеры, которые спасли заживо погребенного алабая.

Напомним, стокилограммового пса с печальными глазами пермяки вытащили практически с того света. В конце октября недалеко от поселка Жебреи один из автомобилистов увидел на дороге стаю собак, которая лаяла в сторону леса. Мужчина остановился, подумал, что случилось ДТП и кому-то нужна помощь. Он вышел из машины и увидел ужасную картину: из земли торчала большая белая голова алабая, накрытая детским одеялом. Собака громко лаяла и скалила зубы бездомным псам, которые пытались на нее напасть.

Подойти к собаке мужчина не решился - она вела себя агрессивно. Тогда он написал о произошедшем в социальных сетях. На его запись откликнулись волонтеры. Собаку откопали, свозили к ветеринару, взяли анализы, сделали рентген и забрали в частный приют. Пес выжил и пошел на поправку.

Узнав о произошедшем, хозяева прилетели в Пермь из-за границы

Новость быстро разлетелась по социальным сетям, и знакомые хозяев алабая рассказали им о случившемся. Владельцы собаки тут же связались с волонтером Александрой, которая спасала их пса.

- Да, хозяева Грома нашлись, - говорит Александра Смирнова. – Оказалось, что они решили переехать жить в другую страну и забирать с собой старого больного пса, который мог запросто укусить любого, не собирались. Грома пытались пристроить, но никто не взял собаку с характером.

- В день отъезда перед хозяевами алабая встал выбор: усыпить или отпустить на вольные хлеба, - говорит Александра. – Во всех клиниках в усыплении отказывали, а позже им позвонил мужчина, представился ветеринаром и предложил за 10 тысяч приехать к ним домой и усыпить собаку. Деваться хозяевам было некуда, и они согласились.

Вот в таком виде нашли Грома волонтеры. Фото: Александра Смирнова.

Прождал час после укола, закопал в ближайшем лесу и уехал

Мужчина приехал и поставил собаке укол. Через час он убедил хозяев, что алабай «на радуге», погрузил Грома в машину и поехал утилизировать тело, за что тоже получил деньги. Но псевдоветеринар не повез его на кладбище, а отъехал за несколько километров и «похоронил» в ближайшем лесу. Через какое-то время заживо погребенная собака проснулась и начала себя откапывать. Одной лапой алабаю удалось откопаться по грудь. В таком положении его и нашли через неделю – истощенного и замерзшего.

Гром остается в приюте

Хозяева Грома, узнав о произошедшем, прилетели обратно в Пермь.

- У хозяйки была истерика, ведь они никак не ожидали такого исхода, - рассказывает Александра. – Видно, что они очень любят собаку. Хозяева хорошо ухаживали за ним, водили на выставки, а когда болел – делали операции. Но произошло то, что произошло, я не оправдываю их, но повидаться с Громом я им не разрешила. Неизвестно, как он отреагирует. В его состоянии не нужен дополнительный стресс. Препарат, которым усыпляли Грома, был с ядом и то, что он выжил, учитывая его возраст, просто чудо.

Хозяева уехали, пообещали, что содержание Грома возьмут на себя, будут перечислять деньги на корм и лечение. А волонтеры хотят найти ветеринара, который похоронил собаку заживо, и наказать.

- Если он действительно ветеринар, его нужно лишить лицензии, чтобы больше никто не пострадал от его рук, - заявили волонтеры.