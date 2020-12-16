"Это только первый фильм трилогии". На экраны выходит «Реальные пацаны против зомби»

Кругом зомби Фото: кадр из фильма

Успех сериала «Территория» вдохновил ТНТ на дальнейшее использование коми-пермяцкой мистики. «В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби», - гласит анонс новой комедии «Реальные пацаны против зомби», премьера которой запланирована на 17 декабря.

Но на состоявшемся накануне предпоказе выяснилось, что коварный вирус на самом деле выпустил на свободу Вован, обломивший кусок сталагмита в Кунгурской пещере. С этого и начались в Перми все жуткие события с блужданиями по городу живых мертвецов.

Акцент на Пермь, кстати, в фильме поставлен четко. И Колян вздыхает перед видеокамерой: «Такой хороший город был». И титры указывают, что все это происходит в Перми. И, естественно, все местные реалии представлены в полном объеме.

В ролях, как водится, все те же «реальные пацаны и пацанки», которые уже 10 лет играют в сериале на ТНТ: Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов и прочая дружная компания. Но вот в прошлом году они решили выйти на просторы большого метра. И, надо сказать, что сценаристов фильма можно заподозрить в ясновидении – минувшей осенью, когда начались съемки, еще никто и представить не мог, что слова «эпидемия» и «изоляция» плотно войдут в нашу жизнь.

Не раскрою большого секрета, если скажу, что комедия на то и комедия, чтобы все перипетии с зомби завершились благополучно. Но, как выяснилось, еще ничего не завершено. Продюсер фильма Антон Зайцев рассказал на youtube-шоу «Вписка» о том, что планируется снять еще два полнометражных фильма про «реальных пацанов». То есть «Реальные пацаны против зомби» - это только первый фильм будущей трилогии.