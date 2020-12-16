Где купить елку в Перми: публикуем список адресов

На этой неделе в Перми открылись елочные базары, где можно купить живую ель к Новому году Фото: Влад КОМЯКОВ

На этой неделе в Перми открылись елочные базары, где можно купить живую ель к Новому году. Они будут работать во всех районах города вплоть до 31 декабря.

Для удобства пермяков базары расположены рядом с торговыми центрами и продуктовыми супермаркетами.

Где купить елку недалеко от дома:

Ленинский район

ТЦ «Спешилов», ул. Спешилова, 114 (до 31 декабря) Супермаркет «Семья», ул. Борчанинова, 13 (до 31 декабря) ТК «Центральный», ул. Пушкина, 104 (до 31 декабря) Магазин «Игуана», ул. Борчанинова, 15 (до 31 декабря) ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 22 (28 - 30 декабря)

Дзержинский район

ОПР «Прикамье», ул. Пожарная, 18 (до 31 декабря) ТК «Пожарский», ул. Комиссара Пожарского, 11 (до 31 декабря) ТЦ «Лента», пр. Парковый, 66 (до 31 декабря) ТК «Хабарыч», ул. Хабаровская, 175 (до 31 декабря) Китайский рынок, Кронштадтская, 39 (до 31 декабря)

Кировский район

ТЦ «Апельсин», ул. Маршала Рыбалко, 99б (до 31 декабря) ТЦ «Астраханский», ул. Маршала Рыбалко, 41а (до 31 декабря) ТЦ «Кировский», ул. Автозаводская, 44 (до 31 декабря) ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 (до 14 января) ТЦ «Семь чудес», ул. Ласьвинская, 35 (до 14 января) Универмаг «Ушаков», ул. Адмирала Ушакова, 28 (до 14 января)

Фото: permkrai.ru

Индустриальный район

Супермаркет «Семья», ул. Леонова,51 - Свиязева, 30 (до 31 декабря) Супермаркет «Монетка», ул. Мира, 111-113 (до 31 декабря) Супермаркет «Магнит», ул. Карпинского, 107 (до 31 декабря) Супермаркет «Пятерочка», ул. Карпинского - Декабристов (до 31 декабря) Гипермаркет Леруа Мерлен, шоссе Космонавтов, 164а (до 31 декабря) ДК им. Гагарина, ул. Мира, 39 (28 - 30 декабря) Остановка Гознак, шоссе Космонавтов, 114 (24 - 26 декабря)

Свердловский район

ТК «Гусаровский», ул. Гусарова, 5 (до 31 декабря) ТЦ «Домино», ул. Куйбышева, 85 (до 31 декабря) БЦ «Грин Плаза», ул. Куйбышева, 95б (до 31 декабря) ТУ «Луч», ул. Куйбышева, 147 (до 31 декабря) Супермаркет «Магнит», Новые Ляды, ул. Островского, 89 (до 31 декабря)

Мотовилихинский район

«Пятерочка», ул. Уинская, 10 (до 31 декабря) ТК ИП Мищенко, 1905 года (напротив дома 16) (до 31 декабря) Гипермаркет «Лента», бульвар Гагарина, 65 (до 31 декабря) Супермаркет «Семья», ул. Гашкова, 19а (до 31 декабря) Супермаркет «Пятерочка», ул. Гайдара, 13а (до 31 декабря) ТЦ «Кузнецкий», ул. Целинная, 51 (до 31 декабря)

Орджоникидзевский район

ТК «Ярмарка», ул. Писарева, 10/2 (до 31 декабря)