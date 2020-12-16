Четыре культурные столицы Прикамья: определили победителей программы «Пермский край - территория культуры»

Победителями проекта стали представители 4 территорий. Фото: Алексей Гречищев.

На это звание изначально претендовали 13 территорий, во второй, очный, тур сумели пройти девять из них. В итоге должно было остаться три победителя.

Но во время публичной защиты программ жюри решило в группе малых населенных пунктов выделить гранты не одному, а двум проектам. Так что победителей программы «Пермский край - территория культуры»оказалось четыре.

- Каждая из территорий подошла к делу максимально ответственно, - рассказали в Министерстве культуры Пермского края. - А это значит, что авторы учитывали сильные стороны и отличительные черты своей территории, на которые можно опереться при реализации проекта, и прописывали цели, которых им хотелось бы достичь на родной земле. Выдерживать эту пропорцию помогало именно то, что разработчики проекта создавали его под конкретные задачи, которые считают актуальными для своего города или поселка, и отлично знают свою малую родину.

Победители, дайте пять!

В группе городов с населением свыше 20 тысяч человек победил Чайковский городской округ с программой «Чайковский, дай пять!»

- Мы очень рады, что выиграли проект в преддверии 65-летнего юбилея нашего города, - рассказала Елена Смирнова, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа. - До этого года мы 13 раз пытались получить статус культурной столицы Пермского края. Не пропустили ни одного конкурса. И, наконец, прорвались. Для нас это огромная победа.

Программа «Чайковский, дай пять!» посвящена пяти творческим направлениям - театру, кино, музыке, живописи, литературе. Каждое из этих направлений будет представлено пятью крупными событиями.Также в рамках проекта планируется создать виртуальную площадь Искусств, которая станет общей площадкой проекта и основой для дальнейшего движения. Кульминацией программы авторы видят Парад культурных достижений, который пройдет в сентябре следующего года.

- Мы планируем провести наши мероприятия ярко, красочно с любовью. Надеемся, что их посетят не менее 60 тысяч участников, - отметила Елена Смирнова.

В группе населенных пунктов, где проживают от 8 до 20 тысяч человек, победителем стал Октябрьский городской округ с программой «Октябрьский: переведи время».Авторы проекта сделали ставку на развитие сильных, известных направлений Октябрьского: наследии сказочницы и сказительницы Евдокии Трясциной, фестивале «Липка», празднике «Хлебный спас». Все эти и другие мероприятия получат новое развитие.

«Город на семи холмах»

В группе с населением до 8 тысяч человек одержали победу сразу две территории. Первое место занял Чердынский городской округ с программой «Город Ч. На семи холмах». Также грант на реализацию программы «Ассяма горт - уникальный уголок» получит село Архангельское Юсьвинского муниципального округа.

Башни Чердынского кремля будут полностью восстановлены. Фото: Отдел культуры администрации Чердынского городского округа.

Для Чердыни победа в программе «Пермский край - территория культуры» - уже третья по счету. «Город на семи холмах» становился центром культуры в 2013 и 2017 годах.

- Хотя мероприятия программы рассчитаны на привлечение туристов, но польза от них для всех жителей Чердыни, - рассказала Яна Агапитова, начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации Чердынского городского округа. -После реализации двух предыдущих проектов в городе осталось много арт-объектов и инфраструктурных изменений.

В 2021 году в Чердыни в рамках гранта «Центр культуры» будет обустроен въезд в город. Сейчас туристы, приезжающие в старинный город, жалуются, что нельзя остановиться у указателя и сделать селфи. Поэтому предусмотрено создание парковки и фотозона для туристов. Будет благоустроен исторический центр Чердыни - привокзальная площадь. В городе восстанавливается старинный кремль. Сейчас у него две башни - Наугольная и Сторожевая. Будет возведена еще одна – Спасская, которую соединят с существующими башнями надземной галереей.

- Мы планируем создать линейку парфюмерных сувениров «Духи Города Ч», в которую войдут саше, куклы-обереги, - продолжила Яна Агапитова. - А такжегастрономические сувениры -чердынский пряник и зефир, которые будут оформлены в одном стиле.

Будет обновлена экспозиция пермских деревянных богов в Музее истории веры.Часть из них временно предоставит Пермская художественная галерея. Планируется также возрождение традиционной Прокопьевской ярмарки, проведение которой связано с традициями благотворительности. Будут возведены ярмарочные балаганы, а том числе антикварный балаган и блошиный рынок.

В Чердыни находится старейший на УралеИоанно-Богословский монастырь, который строили пленные шведы, попавшие туда после Северной войны. И в Чердыни было решено проводить фестиваль исторической реконструкции, во время которой зрители могут познакомиться с бытом петровских времен.

Уникальный уголок возле Чудского городища

Еще один победитель - село Архангельское.

- В проекте «Ассяма горт - уникальный уголок» запланированосоздать Дом ремесел на базе центра национальной культуры и в этом Доме возродить такое традиционное ремесло, как набойка по ткани, - рассказала Галина Баяндина, главный специалист отдела культуры молодежной политики и спорта Юсьвинского района. - На будущее в планах разработать сувениры, изготавливать одежду с использованием национального орнамента. В рамках традиционного для этой территории обрядового праздника«Зажинки»будет проводиться конкурс молодых хлеборобов, в который планируют ввести элементы современной уборки хлеба.

В число партнеров проекта входит клуб дельтапланеристов. Совместно с ним планируется облагородить древнее Чудское городище, расположенное в красивом месте на высокой горе с видом на Иньву, обустроить площадку для приема туристов, поставить небольшие арт-фигуры. Впоследствии там можно будет проводить соревнования дельпланеристов. Также авторы проекта хотят сделать куар-коды на знаковые места села и создать уличную галерею деревянных наличников.

*** 19 декабря в Чусовом предыдущие победители - Чусовой, село Орда и село Пешнигорт - передадут эстафету «Центрам культуры Пермского края2021 года».

ВАЖНО! Программа «Пермский край - территория культуры» реализуется в Прикамье с 2007 года при поддержке Министерства культуры Пермского края.