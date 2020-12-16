«Есть антитела на ковид». Стоит ли пермякам в пандемию приглашать Деда Мороза и Снегурочку на дом

В Перми Деда Мороза для поздравления на дом можно пригласить за 700 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый волшебный зимний праздник - Новый год - больше всего ждут, конечно, дети. Малыши верят, что добрый Дедушка Мороз обязательно придет и принесет им подарок. Родители, готовые подарить детям эмоции, приглашают сказочных героев домой, но как быть в этом году, в разгар пандемии?

«Комсомолка» узнала, что предлагают детские аниматоры и сколько это будет стоить.

Заказов стало меньше

Объявлений в социальных сетях - десятки. На фото – сказочные герои в красивых нарядах.

Звоним! Трубку берет «Снегурочка» и рассказывает, что свободных дат и времени много, можно выбрать самое удобное:

- В прошлом году уже в это время заказов было очень много, а в этом - тишина.

- А как же меры безопасности? Дедушка Мороз что, в маске придет?

- Мы долго думали над этим вопросом. Решили, что будем надевать маски, если заказчики нас об этом попросят. Перед входом в квартиру будем обрабатывать руки дезинфектором, стараться соблюдать социальную дистанцию, но сделать это будет сложно. Как правило, некоторые дети очень хотят обнять Дедушку, потрогать за бороду.

- Фото: архив "КП"

«Есть антитела на ковид»

Открываем другие объявления. После перечисления развлекательной программы Дедушка пишет: «Есть антитела на ковид».

- Вы анализ предоставляете по требованию? - спросили мы.

- Вы первая, кто об этом спросил, - засмеялся Дед Мороз. - Нет, я просто переболел коронавирусом, так что можете быть спокойны.

Поздравительную программу организаторы новогодних поздравлений на дому предлагают примерно по одному сценарию.

Экспресс-поздравление длится примерно 20 минут. Туда входит поздравление Дедушки Мороза, загадки или конкурсы, затем ребенок может рассказать стишок или спеть песенку, а потом волшебник вручит ребенку подарок, заранее подготовленный родителями.

Цена зависит от даты, чем ближе к Новому году, тем дороже. Можно пригласить только Дедушку или Дедушку и Снегурочку. Цены - от 700 рублей и до 5000. Есть предложение - поздравление сразу после боя курантов, обойдется оно в 10 000 рублей.

Еще аниматоры рассказали, что в этом году пользуются популярностью именные видеопоздравления Дедушки Мороза, их можно заказать по цене от 250 рублей.

Арендовать костюм можно от 400 рублей. Фото: архив "КП"

Арендуем костюм и сами поздравляем ребенка

Еще один вариант, безопасный в условиях пандемии – арендовать костюм Деда Мороза. Если дети маленькие – папа или дедушка вполне могут сойти за сказочного волшебника. Арендовать костюм можно от 400 рублей за три часа.

В залог придется оставить стоимость костюма – цены разные от 1500 до 6000 рублей.

Мнение эксперта

Отойдите на два метра

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- Я считаю, что в данной ситуации лучше отказаться от приглашения чужого Деда Мороза, а организовать своего, с кем ты общаешься постоянно. Вариант носительства вируса никто не отменял, риски инфицирования есть.

Если вы все же не можете отказаться от этого мероприятия, нужно соблюдать обычные меры предосторожности – это маска на Деде Морозе, на членах семьи и дистанция. Ближе чем на два метра не подходить.