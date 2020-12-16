В Прикамье в рамках нацпроекта построили все запланированные площадки ГТО

Фото: краевое правительство.

Жители Юрлы теперь смогут потренироваться и выполнить физические упражнения на современных тренажерах. В этом селе открылась новая спортивная площадка для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Оборудованная современными уличными тренажерами, спортзона стала заключительным в этом году объектом, возведенным в Пермском крае в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Всего в Пермском крае в этом году построили 9 таких плоскостных сооружений. Помимо Юрлы, спортплощадки появились в ЗАТО «Звездный», Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Красновишерске и Усть-Кишерти.

Ранее глава Прикамья отмечал важность создания условий для занятий спортом во всех муниципальных образованиях, вне зависимости от их удаленности от краевого центра.

- В Прикамье не должно быть территориальной дискриминации, - подчеркивал губернатор Дмитрий Махонин. - В каждом муниципалитете нужно развивать спортивную инфраструктуру. При этом важно повышать доступность занятий физкультурой не только за счет крупных объектов, но и открывая многофункциональные площадки, которые нужно оборудовать в селах и деревнях.

Новые площадки для ГТО это, по сути дела, тренажерные залы под открытым небом, где каждый может найти себе снаряд по душе. Здесь установлены кардиотренажеры, силовые снаряды, турники и скамьи для жима лежа. Кроме того, комплексы оснащены секторами для прыжков в длину. В целом, на объектах установлено по 14 всесезонных тренажеров.

Всего за два года в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае было построено 33 площадки для ГТО. Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли прикамцев, регулярно занимающихся спортом. Напомним, согласно целям нацпроекта, к 2024 году каждый второй житель страны (55%) должен систематически заниматься физической культурой.