В Перми ищут 38-летнего мужчину с татуировкой-узором на левой руке

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Перми больше месяца ищут пропавшего 38-летнего мужчину с татуировкой. Как сообщает поисковый отряд «Регион59», последний раз Артем Ковалев выходил на связь 30 апреля. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски пермяка.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые короткие. В день исчезновения он был одет в темно-синюю ветровку, темно-синие джинсы, на ногах были черные туфли. Кроме того, на левой руке мужчины имеется татуировка в виде узора.

Волонтеры просят жителей помочь в поисках пропавшего мужчины. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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