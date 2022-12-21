Пермское УФАС уличило Чайковскую гордуму в нарушении закона о защите конкуренции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чайковскую гордуму заподозрили в нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в УФАС по Пермскому краю.

В антимонопольное ведомство с жалобой на действия властей обратился местный предприниматель. Он победил в аукционе на размещение НТО, однако разместить свой киоск не смог, поскольку место было занято предыдущим владельцем.

Аукцион на размещение был проведен в то время, когда на участке уже стоял киоск. Согласно порядку сноса НТО, который утвердила дума, по окончании срока действия договора аренды киоск должны были снести в течение 30 дней.

При этом выяснилось, что порядок демонтажа незаконных НТО, действующий в муниципалитете, не позволяет оперативно освобождать землю. Это нарушает Закон о конкуренции, потому что одни победители аукционов получают возможность сразу разместить свои киоски, а другие — нет.

Гордуме вынесли предупреждение. Ее обязали внести в документ изменения до 23 декабря.

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