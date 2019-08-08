2019-08-08T14:01:07+03:00
Общество

Жители Губахи могут остаться без отопления

УФАС предостерегло теплоэнергетиков Губахи от срыва отопительного сезона
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермское управление антимонопольной службы выявило нарушения в деятельности ООО «Губахинская энергетическая компания». Компания запланировала замену теплосетей в городе. Старые трубы достали, а новые так и не положили. Из-за затянувшейся реконструкции 20 тысяч человек к началу отопительного сезона могут остаться без тепла.

- Если предостережение будет проигнорировано и с началом отопительного сезона ситуация с теплоснабжением в Губахе будет развиваться по неблагоприятному сценарию, в таком случае Пермским УФАС будет рассмотрен вопрос о выдаче предупреждения в адрес монополиста и возбуждении антимонопольного дела, пояснил Павел Литвинов. – За злоупотребление доминирующим положением виновным лицам может грозить административная ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей либо дисквалификации сроком до трех лет.

Из-за ситуации в Губахе УФАС проверит, как обстоят дела в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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