«Русые волосы и карие глаза». В пермский МФЦ приняли нового сотрудника – девушку-робота

Нового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. В отличие от обычных Промоботов этот робот очень похож на обычного человека. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. Специально для нее в МФЦ создали новое рабочее место. Оно практически ничем не отличается от 65 остальных мест для операторов. И получить услугу от робота пермяки смогут практически так же, как от обычного человека. Только быстрее. Фото: Василий Вахрин