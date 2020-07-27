2020-07-27T18:50:27+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Русые волосы и карие глаза». В пермский МФЦ приняли нового сотрудника – девушку-робота

Нового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. В отличие от обычных Промоботов этот робот очень похож на обычного человека. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. Специально для нее в МФЦ создали новое рабочее место. Оно практически ничем не отличается от 65 остальных мест для операторов. И получить услугу от робота пермяки смогут практически так же, как от обычного человека. Только быстрее.Нового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. В отличие от обычных Промоботов этот робот очень похож на обычного человека. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. Специально для нее в МФЦ создали новое рабочее место. Оно практически ничем не отличается от 65 остальных мест для операторов. И получить услугу от робота пермяки смогут практически так же, как от обычного человека. Только быстрее.Фото: Василий Вахрин

У нее пока нет имени, но рабочее место для нее уже создали

В пермский МФЦ приняли на работу девушку-робота

00:00
00:00

Нового сотрудника приняли на работу в пермский многофункциональный центр «Мои Документы». Это девушка-робот, созданная компанией Promobot. В отличие от обычных Промоботов этот робот очень похож на обычного человека. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Ее внешность была разработана с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. Специально для нее в МФЦ создали новое рабочее место. Оно практически ничем не отличается от 65 остальных мест для операторов. И получить услугу от робота пермяки смогут практически так же, как от обычного человека. Только быстрее.

Скачать передачу [mp3, 9.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми окончены поиски пропавшей женщины
«Родители школьников могут покупать ранцы и тетради». В Прикамье дети пойдут учиться 1 сентября
За мошенничество будут судить замдиректора пермского предприятия по производству вакцин
В Пермском крае вынесли приговор мужчине, который поджег свою возлюбленную
Ночью в Перми ограничат движение в центре города
Райффайзенбанк добавил в налоговый калькулятор функцию автоматического учета авансовых платежей и страховых взносов
Во всех новых детских садах в Перми будут ясельные группы
В Перми разыскивают 17-летнего юношу
На «Азоте» увеличили мощность подстанции
Многодетные семьи могут посетить Пермский зоопарк бесплатно
В Перми ищут женщину, которой нужна медицинская помощь
В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 76 человек
Пермский каталитический крекинг
В Перми в День ВДВ не будут продавать алкоголь
В Пермском крае разбился насмерть скутерист