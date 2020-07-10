2020-07-10T16:00:40+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Я больше не могу видеть подростков»: мама девушки, сбитой в Перми 11-классником на Lexus, ушла из школы, где работала

На суде мать погибшей сказала, что ее жизнь остановилась в день, когда не стало ее дочки.На суде мать погибшей сказала, что ее жизнь остановилась в день, когда не стало ее дочки.Фото: Василий Вахрин

На суде женщина не могла сдержать слез

В Перми судят 17 - летнего подростка,сбившего на отцовском "Лексусе" девушку

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- Я еще раз извиняюсь, что хотите, я сделаю. Это наша общая трагедия. Судьба такая, что делать. Марии земля пухом. Ради бога извините, извините... - отец обвиняемого буквально умолял родственников погибшей девушки. 9 июля в Индустриальном районном суде прошло первое заседание по уголовному делу в отношении 17-летнего школьника, который 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых сбил 23-летнюю девушку.

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