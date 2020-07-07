7 Июль 2020 2020-07-07T13:49:10+03:00

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля 00:00 00:00

В Березниковской больнице умерла пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская, которой собирали помощь всей страной. После страшного пожара больше 10 лет она была прикована к больничной койке. Напомним, в полночь 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, где вспыхнули пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно. В результате погибли 156 человек, а более ста получили тяжелые травмы и ожоги. Одной из наиболее тяжело пострадавших стала Ирина Пекарская, которая пришла в тот вечер в клуб вместе с гражданским мужем – Сергеем Колпаковым. Когда начался пожар, Сергей курил на улице, поэтому он не пострадал. А вот у Ирины отравление угарным газом вызвало необратимые последствия в головном мозге. Молодая цветущая женщина превратилась практически в «овощ». Последние 10 лет жизни Ирина провела, не узнавая никого и ничего, рассказывает её мама Галина Васильевна.