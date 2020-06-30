«Подошел сзади и трогал за лифчик». Подробности истории про пермского учителя, которому дали 9 лет за приставания к ученице

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:09:53+03:00

"Трогал за лифчик". В Перми учитель математики получил 9 лет строгого режима за приставания к семикласснице. 00:00 00:00

- Прогнозы строить сложно, но я верю в лучшее. Маму жалко, она сильно переживает, это все длится уже больше года, - сказал «КП» 49-летний учитель математики Валерий Сыропятов и, вздохнув, вошел в зал суда.

В понедельник в Орджоникидзевском суде Перми педагогу вынесли приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера». Приговор – 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

«Девочка клянчила тройку»

Эта некрасивая история случилась в марте прошлого года в одной из школ Перми. Со слов педагога, выглядела она так:

- В седьмом классе, где училась девочка, я вел математику первый год. В первой четверти она меня обманула, я поверил и выставил «тройку». Но ведь воспитательный момент должен быть. Я ей сказал, что теперь все работы она будет сдавать в той последовательности, в которой они изучаются. И пока до контрольной за третью четверть мы не доберемся, итоговой отметки у нее не будет!

В тот день, 27 марта, к математику пришли несколько учеников - сдавать «хвосты».

- Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть, - продолжает педагог. – Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова… Я настаивал: «Реши контрольную, получишь свой «трояк» и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься – дети шумят - пойдем в другой кабинет». Мы ушли, она встала у стола и снова начала канючить. Я сижу за столом и говорю ей: «Иди, решай!» Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит – куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок. Я признал это, и был отстранен директором от преподавания в этом классе. Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Вскоре информация попала в правоохранительные органы. Сначала уголовное дело возбудили по ст. ст. 135 УК РФ «Развратные действия», а через полгода следствия переквалифицировали на более тяжкую, ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».