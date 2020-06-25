2020-06-25T15:06:33+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Пермь идет на поправку: В оперштабе предлагают ослабить ограничительные меры

Д.Жебелев : "Все в наших руках!"Д.Жебелев : "Все в наших руках!"

Объясняем, что для этого надо сделать

В оперштабе рассказали, когда в Перми снимут ограничения по коронавирусу

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Сегодня на заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова заявила, что есть предпосылки для выхода региона на следующий этап снятия ограничений. Министр добавила, что от имени главы региона Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на следующий этап ограничительных мер. Напомним, коэффициент распространения болезни на утро 25 июня составляет 1,08. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Что произойдет при переходе на второй этап смягчения ограничений? Об этом Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) рассказал член регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев.

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