Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:43:09+03:00

"Укрывался мхом и пил воду из речек", - мальчик, потерявшийся в глухой тайге, нашелся 00:00 00:00

За него переживал весь Пермский край. В течение четырех суток 10-летнего Костю разыскивали полицейские, пожарные, лесники, волонтеры. Мальчик после прогулки собирался поехать домой на велосипеде, но домой не вернулся. Обеспокоенные родители начали поиски, но, не найдя ребенка, обратились в полицию. Утром в лесу в нескольких километрах от поселка Лель, где живет семья Кости, спасатели нашли велосипед мальчика, а рядом с этим местом - множество медвежьих следов. Волнений добавилось. Весной в тайге дикие звери особенно опасны. К тому же по ночам были заморозки, а Костя ушел из дома в легкой одежде – футболке и шортах.