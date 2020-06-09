«Отпрашиваются с работы и снова в лес». В Пермском крае продолжаются поиски двухлетней девочки

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:38:46+03:00

Кроху со вчерашнего вечера ищут в глухом лесу сотни волонтеров и полицейских. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка 00:00 00:00

Всю ночь не прекращались поиски двухгодовалой Балуевой Миланы Валерьевны, пропавшей вечером 8 июня в поселке Лемзер Березниковского городского округа.

Сотни волонтеров, добровольцев и сотрудников разных ведомств прочесывали лес, в котором потерлась малышка, но, к сожалению, пока никаких результатов нет. Волонтеры продолжают формировать отряды в Перми, с последующим выездом на место поисков.

Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят звонить по телефонам: 8-951-927-42-47 Ольга или 8 922 31 41 112.