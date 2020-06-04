2020-06-04T12:47:25+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Пермском крае сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Поиски осложнены лесами и болотамиПоиски осложнены лесами и болотами

Ребенка ищут в тайге и на болотах

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика

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В Гайнском районе развернуты поиски 10-летнего мальчика. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию. Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона, местные лесники применяли беспилотный летательный аппарат. К 9 утра поиски результата не дали. Выяснилось, что ребенок поехал к реке с двумя мальчишками-друзьями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде. По просьбе главы Пермского края Дмитрия Махонина, к поискам пропавшего в Гайнском районе 10-летнего мальчика привлечены все службы экстренного реагирования. Соответствующая задача была поставлена Министерству территориальной безопасности региона.

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