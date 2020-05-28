«У меня что-то переклинило из-за разговоров о разводе». Пермская семья, оставившая ребенка в беби-боксе, рассказала, как все произошло

28 Май 2020 2020-05-28T10:47:37+03:00

В отместку жене, которая ушла на День рождения к подруге, пермяк сдал сына в беби-бокс 00:00 00:00

24-летний Максим и 20-летняя Маша из Перми поженились два года назад. Через год родился сын Антошка. Молодые живут в двухкомнатной квартире с мамой, папой и бабушкой Марии. 13 мая пара поругалась в пух и прах, мелькали даже слова о разводе: Маша хотела пойти на день рождения подруги, Максим был против – у нас семья, ты в ней мать, а за окном коронавирус! Но Мария ушла, хлопнув дверью. - Они с Максимом полночи переписывались. А потом, не знаю, что у него в голове перемкнуло, что он так поступил, - говорит Сергей, дедушка Марии. – Мы дома были, но уже спали и ничего не слышали. Около трех часов ночи Максим разбудил сына, одел его и поехал на такси к роддому, из которого год назад и забирал Машу с Антоном. Подошел к окошку с надписью «бэби-бокс» у приемного отделения, положил туда малыша, закрыл дверцу и ушел. Через несколько секунд на пульте роддома сработал сигнал, в палату с «коробкой жизни» пришел врач, Антона достали (не без изумления - обычно врачам оставляют новорожденных детей, а не годовалых), осмотрели, взвесили, составили документ и вызвали полицию. Бежать вслед удаляющемуся от приемного покоя мужчине никто не стал – смысл коробки в том, что оставляющего в ней ребенка человека не наказывают.