2020-02-13T17:20:21+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

В Прикамье деревенская библиотекарь «насидела» в интернете на 80 тысяч

Библиотекаря Веру Савину перевели на 0,3 ставки. Фото: личный архивБиблиотекаря Веру Савину перевели на 0,3 ставки. Фото: личный архив

Что за тариф, говорит, не знала. Тем не менее, при зарплате в 5000 рублей долг выплатит сама

В Прикамье деревенская библиотекарь «насидела» в интернете на 80 тысяч

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Сельскому библиотекарю Вере Савиной из поселка Шаква на днях пришло уведомление - в срок до 1 апреля погасить 42 тысячи рублей. Ее предупредили, что она должна заплатить эту сумму за интернет, который им в библиотеку провели в 2014 году. Из своего кармана. Этим интернетом жители Шаквы пользовались всего полгода. А потом в Лысьвенскую библиотечную систему пришел из «Ростелекома» счет на 80 тысяч рублей. В местной администрации случился переполох. Первым делом в библиотеке отрубили интернет, нет его, кстати, и по сей день. А потом власти подали в суд на библиотекаря Веру Савину, которую перевели на 0,3 ставки библиотекаря. С зарплатой в 5-7 тысяч в месяц. В суде Вера Александровна вынуждена была пойти на мировую - согласилась погасить больше половины долга.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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