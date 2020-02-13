13 Февр. 2020 2020-02-13T17:20:21+03:00

В Прикамье деревенская библиотекарь «насидела» в интернете на 80 тысяч 00:00 00:00

Сельскому библиотекарю Вере Савиной из поселка Шаква на днях пришло уведомление - в срок до 1 апреля погасить 42 тысячи рублей. Ее предупредили, что она должна заплатить эту сумму за интернет, который им в библиотеку провели в 2014 году. Из своего кармана. Этим интернетом жители Шаквы пользовались всего полгода. А потом в Лысьвенскую библиотечную систему пришел из «Ростелекома» счет на 80 тысяч рублей. В местной администрации случился переполох. Первым делом в библиотеке отрубили интернет, нет его, кстати, и по сей день. А потом власти подали в суд на библиотекаря Веру Савину, которую перевели на 0,3 ставки библиотекаря. С зарплатой в 5-7 тысяч в месяц. В суде Вера Александровна вынуждена была пойти на мировую - согласилась погасить больше половины долга.