2020-02-12T09:57:22+03:00
Картина дня в Перми
Ирина АВЕРКИНА

«Мы верим, что Катя жива!» Семья пермяков десять лет ищет свою дочь, пропавшую у камня Ермак

Катя с родителями не раз выезжала на природу. Фото: семейный архив.Катя с родителями не раз выезжала на природу. Фото: семейный архив.

«Комсомолка» изучила все версии загадочного исчезновения пятилетней девочки.

Пермяк десять лет ищет свою дочь, которая пропала во время летнего пикника

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Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.

Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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