«Мы верим, что Катя жива!» Семья пермяков десять лет ищет свою дочь, пропавшую у камня Ермак
«Комсомолка» изучила все версии загадочного исчезновения пятилетней девочки.
Пермяк десять лет ищет свою дочь, которая пропала во время летнего пикника
Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.
Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой.