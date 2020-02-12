«Мы верим, что Катя жива!» Семья пермяков десять лет ищет свою дочь, пропавшую у камня Ермак

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:57:22+03:00

Катя с родителями не раз выезжала на природу. Фото: семейный архив.

Пермяк десять лет ищет свою дочь, которая пропала во время летнего пикника 00:00 00:00

Десять лет семейная пара из Перми ищет свою дочь, которая при загадочных обстоятельствах пропала во время летнего пикника возле камня Ермак, это в Кунгурском районе. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако уголовное дело до сих пор расследуется.

Все эти годы родители девочки надеются найти ее живой.