2020-02-10T08:03:20+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Никто на коленях передо мной не стоял!» Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет

Николай Углев проработал в школе 135 чуть больше двух лет. Фото: Елена ТретьяковаНиколай Углев проработал в школе 135 чуть больше двух лет. Фото: Елена Третьякова

Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию"

Пермский шестиклашка утверждает, что встал перед учителем на колени, отпрашиваясь в туалет

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Изначально история просто шокировала – школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы тот отпустил его в туалет. Но педагог все равно отказался это сделать, и шестиклассник, еле сдерживаясь, был вынужден самовольно выйти с урока технологии. А потом учителя уволили за унижение достоинства школьника. - Все было не так, как пишут в СМИ, - рассказала «КП» учительница школы 135, где произошла эта история. - Но рассказать правду я не могу, потому что руководство школы запретило нам обсуждать это происшествие и уж тем более рассказывать что-либо журналистам. Что ж, мы решили обратиться к первоисточнику – самому учителю технологии Николаю Углеву. Николаю Александровичу 56 лет. Педагогический стаж - 11 лет. В школе № 135 проработал 2 года и 4 месяца. Ранее он работал в Республике Мари Эл.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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