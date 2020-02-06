2020-02-06T10:51:26+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Из-за эпидемии все школы Перми закрылись на карантин

При первых признаках болезни врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощьюПри первых признаках болезни врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью

Такое поручение дал главе города главный санитарный врач Прикамья

Из-за эпидемии все школы Перми закрылись на карантин

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Руководитель краевого управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову. Он предложил ему принять решение о введении на территории краевого центра ограничительных мероприятий из-за эпидемии гриппа. В частности - приостановить с 7 февраля по 15 февраля включительно учебный процесс в детских образовательных организациях Перми, в том числе, среднего профессионального и дополнительного образования. А также - ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Виталий Костарев отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Перми идет по нарастающей.

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В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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