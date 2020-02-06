6 Февр. 2020 2020-02-06T10:51:26+03:00

Из-за эпидемии все школы Перми закрылись на карантин 00:00 00:00

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову. Он предложил ему принять решение о введении на территории краевого центра ограничительных мероприятий из-за эпидемии гриппа. В частности - приостановить с 7 февраля по 15 февраля включительно учебный процесс в детских образовательных организациях Перми, в том числе, среднего профессионального и дополнительного образования. А также - ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Виталий Костарев отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Перми идет по нарастающей.