"Мальчик до сих пор заикается". Что известно об отчиме, который заставлял пасынка стоять на макаронах и гречке
Тетя Васи из Прикамья возмущена тем, что все знали о издевательствах мужчины над детьми, но молчали
В Прикамье отчим ставил пасынка на макароны и гречку
- Один раз вызывали полицию к дому, так он поднялся на третий этаж и выставил одну из дочек из окна, угрожая выкинуть ее, - вспоминает Любовь Г. Скоро в Красновишерске должен начаться суд над 30-летним Русланом Г., который обвиняется в издевательствах над своим пасынком. По данным следствия, мужчина бил маленького Васю и ставил его в угол на колени на гору макарон, не давая даже сходить в туалет.Так он "воспитывал ребенка". При этом Нина, мама Васи, знала о методах воспитания сожителя, но молчала. Мы поговорили с тетей мальчика, которая рассказала, как жила семья и почему над Васей издевались четыре года (имена ребенка и его мамы изменены - прим.ред.).