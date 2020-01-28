2020-01-28T10:19:57+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

"Мальчик до сих пор заикается". Что известно об отчиме, который заставлял пасынка стоять на макаронах и гречке

Вася и Руслан. Фото Васи предоставила его тетя, фото Руслана - из соцсетей.Вася и Руслан. Фото Васи предоставила его тетя, фото Руслана - из соцсетей.

Тетя Васи из Прикамья возмущена тем, что все знали о издевательствах мужчины над детьми, но молчали

В Прикамье отчим ставил пасынка на макароны и гречку

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- Один раз вызывали полицию к дому, так он поднялся на третий этаж и выставил одну из дочек из окна, угрожая выкинуть ее, - вспоминает Любовь Г. Скоро в Красновишерске должен начаться суд над 30-летним Русланом Г., который обвиняется в издевательствах над своим пасынком. По данным следствия, мужчина бил маленького Васю и ставил его в угол на колени на гору макарон, не давая даже сходить в туалет.Так он "воспитывал ребенка". При этом Нина, мама Васи, знала о методах воспитания сожителя, но молчала. Мы поговорили с тетей мальчика, которая рассказала, как жила семья и почему над Васей издевались четыре года (имена ребенка и его мамы изменены - прим.ред.).

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Картина дня в Перми

Тема: «Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой». Рассказ спасателя, который работал на месте ЧП в Перми, где мини-отель затопило кипятком

В студии: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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