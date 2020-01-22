2020-01-22T09:50:31+03:00
Темы дня. Пермь
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Губернатора Пермского края Максима Решетникова назначили министром экономического развития

Фото: пресс-служба правительства Пермского краяФото: пресс-служба правительства Пермского края

В новое правительство страны вошел также экс-губернатор Прикамья

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края

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Вот мы и узнали, кто будет в обновленном российском правительстве премьера Михаила Мишустина. В него вошли сразу два прикамских губернатора – бывший и нынешний. Юрий Трутнев стал вице-премьером. А Максиму Решетникову доверен пост министра экономического развития. В кулуарах поговаривают, что исполнять губернаторские обязанности некоторое время будет руководитель администрации губернатора Леонид Политов. Выборы нового губернатора Прикамья пройдут, скорее всего, 13 сентября. Кого президент назначит реальным "ВРИО", пока неизвестно.

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