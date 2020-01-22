Губернатора Пермского края Максима Решетникова назначили министром экономического развития

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:50:31+03:00

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края 00:00 00:00

Вот мы и узнали, кто будет в обновленном российском правительстве премьера Михаила Мишустина. В него вошли сразу два прикамских губернатора – бывший и нынешний. Юрий Трутнев стал вице-премьером. А Максиму Решетникову доверен пост министра экономического развития. В кулуарах поговаривают, что исполнять губернаторские обязанности некоторое время будет руководитель администрации губернатора Леонид Политов. Выборы нового губернатора Прикамья пройдут, скорее всего, 13 сентября. Кого президент назначит реальным "ВРИО", пока неизвестно.