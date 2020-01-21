«Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой». Рассказ спасателя, который работал на месте ЧП в Перми, где мини-отель затопило кипятком

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:33:47+03:00

"Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой".Спасатель о ЧП в мини-отеле на ул. Советской Армии 00:00 00:00

- Около двух ночи нам поступил звонок: произошел прорыв, - вспоминает 50-летний спасатель Владимир Пономарев, он приехал в «Карамель» одним из первых. - Чего конкретно и где - непонятно. Подъезжаем к месту, по дороге бежит вода. У входа - несколько «скорых», в них уже оказывали помощь тем людям, которые успели спастись. У входа спасателей встретила администратор, она объяснила, что в дальней комнате может оставаться женщина с ребенком. Прямо на снегу она начертила схему расположения комнат. План эвакуации спасатели нашли уже позже, когда попали внутрь, - он плавал в воде. Схему вытащили, и по ней ориентировались и отмечали помещения, которые обследовали. - Чтобы идти в кипяток и тот густой горячий пар, который был внутри, мы надевали специальную экипировку, - продолжает Владимир. - Работали фактически на ощупь. Вход в гостиницу был один, поэтому весь пар валил через него.