"Кипяток хлестал за порог гостиницы": пять человек погибли в пермском хостеле, потому что в нем не было запасного выхода

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:30:02+03:00

В причинах трагедии в пермском отеле, где в кипятке заживо сварились пять человек, разбираются следователи 00:00 00:00

- Я проснулась в три часа ночи от какого-то шума, подумала, что что-то с трубами делают, - рассказывает жительница дома 21 по улице Советской Армии. - Вода как будто бежала громко. Я снова легла спать. Проснулась, света в доме нет. Вышла на улицу, а там полицейские стоят. Позже повела в садик внучку и уже там от родителей узнала, что в хостеле трубу прорвало.

Ночью 20 января в Индустриальном районе перми произошло ЧП. В частной гостинице "Карамель", что на улице Советской Армии, 21, произошла коммунальная авария. В 1.45 по местному времени прорвало трубу горячего водоснабжения, кипяток полился в помещения мини-отеля.

Гостиница находилась в подвальном помещении, запасного выхода не было, поэтому шансов выбраться у пострадавших почти не было. Кипяток буквально лился на посетителей гостиницы. На место выехали все оперативные службы города, в помещении обнаружили тела пятерых человек, среди которых был один ребенок.

Сейчас здание огородили с двух сторон. Спасатели перекрыли воду и временно остановили работы.