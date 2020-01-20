20 Янв. 2020 2020-01-20T09:34:04+03:00

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке 00:00 00:00

Ночью 20 января в Индустриальном районе перми произошло ЧП. В частной гостинице "Карамель", что на улице Советской Армии, 21, произошла коммунальная авария. В 1.45 по местному времени прорвало трубу горячего водоснабжения, кипяток полился в помещения мини-отеля.

Гостиница находилась в подвальном помещении, запасного выхода не было, поэтому шансов выбраться у пострадавших почти не было. Кипяток буквально лился на посетителей гостиницы. На место выехали все оперативные службы города, в помещении обнаружили тела пятерых человек, среди которых был один ребенок.

Сейчас здание огородили с двух сторон. Спасатели перекрыли воду и временно остановили работы.