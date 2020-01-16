"Там моя сестра горит, помогите!". Как спасали детей из пожара в Прикамье, пока их мать стояла и смотрела

16 Янв. 2020 2020-01-17T07:07:28+03:00

Спас соседского ребенка на пожаре, но сам лишился зрения. Как спасали детей из пожара в Прикамье, пока их мать стояла и смотрела 00:00 00:00

- Ирина стояла и смотрела, как горит дом, где находятся ее дети, - говорит Евгения Калугина. - У нее, видимо, совсем нет материнского инстинкта. Вечером 14 января в Березовке Кунгурского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где проживала многодетная семья. Огонь унес жизнь 4-летней Ани (имена детей и матери изменены - прим.ред.), ее 7-летний брат Дима сейчас находится в больнице. Их старшая сестра, по словам местных, в тот день гостила у бабушки.