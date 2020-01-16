2020-01-17T07:07:28+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

"Там моя сестра горит, помогите!". Как спасали детей из пожара в Прикамье, пока их мать стояла и смотрела

Мать убежала из дома, не забрав ребятМать убежала из дома, не забрав ребят

Егор, который вытащил из дома 7-летнего мальчика, из-за ожогов пока ничего не видит

Спас соседского ребенка на пожаре, но сам лишился зрения. Как спасали детей из пожара в Прикамье, пока их мать стояла и смотрела

00:00
00:00

- Ирина стояла и смотрела, как горит дом, где находятся ее дети, - говорит Евгения Калугина. - У нее, видимо, совсем нет материнского инстинкта. Вечером 14 января в Березовке Кунгурского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где проживала многодетная семья. Огонь унес жизнь 4-летней Ани (имена детей и матери изменены - прим.ред.), ее 7-летний брат Дима сейчас находится в больнице. Их старшая сестра, по словам местных, в тот день гостила у бабушки.

Скачать передачу [mp3, 5.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине