2020-01-17T07:07:28+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Арменка из «Реальных пацанов» хочет стать мэром города нефтяников в Прикамье

Был актером, бизнесменом, депутатом, теперь хочу быть главой. Фото: страница ВК актера.Был актером, бизнесменом, депутатом, теперь хочу быть главой. Фото: страница ВК актера.

Он зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Осинского округа

"Я буду жестким руководителем". Арменка из "Реальных пацанов" решил возглавить городок нефтяников

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Прежнего мэра Осы сняли с должности по представлению прокуратуры три года назад – за то, что он, врач по образованию, незаконно практиковал как хирург. Потом городскую администрацию решили объединить с районной, и стали готовиться к выборам. Объявили конкурс на пост главы Осинского городского округа. Подал заявку «в мэры» и Армен Бежанян, который многим известен как Арменка из «Реальных пацанов», а в последнее время занимался в Осинском районе лесопосадками. Но актер, ставший предпринимателем, еще должен пройти своеобразный кастинг.

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