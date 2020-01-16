Арменка из «Реальных пацанов» хочет стать мэром города нефтяников в Прикамье

16 Янв. 2020 2020-01-17T07:07:28+03:00

"Я буду жестким руководителем". Арменка из "Реальных пацанов" решил возглавить городок нефтяников 00:00 00:00

Прежнего мэра Осы сняли с должности по представлению прокуратуры три года назад – за то, что он, врач по образованию, незаконно практиковал как хирург. Потом городскую администрацию решили объединить с районной, и стали готовиться к выборам. Объявили конкурс на пост главы Осинского городского округа. Подал заявку «в мэры» и Армен Бежанян, который многим известен как Арменка из «Реальных пацанов», а в последнее время занимался в Осинском районе лесопосадками. Но актер, ставший предпринимателем, еще должен пройти своеобразный кастинг.