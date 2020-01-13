«Гаджет» никогда не заменит профессионального журналиста

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:11:47+03:00

"Журналисту сегодня выгодно быть честным". Председатель регионального отделения Союза журналистов о профессиональном празднике медийщиков 00:00 00:00

ым выходом в свет газеты «Ведомости». Сегодня – это профессиональный праздник всех журналистов и его значение не обесценивается в связи с тем, что медиапроизводство стало доступно, по сути, для каждого. Тем больше ответственности на тех, кто профессионально пишет, снимает и говорит – считает председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM)