2020-01-13T13:11:47+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Гаджет» никогда не заменит профессионального журналиста

Председатель Пермского краевого регионального отделения Союза журналистов И. ЛобановПредседатель Пермского краевого регионального отделения Союза журналистов И. Лобанов

13 января отмечают День Российской печати

"Журналисту сегодня выгодно быть честным". Председатель регионального отделения Союза журналистов о профессиональном празднике медийщиков

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ым выходом в свет газеты «Ведомости». Сегодня – это профессиональный праздник всех журналистов и его значение не обесценивается в связи с тем, что медиапроизводство стало доступно, по сути, для каждого. Тем больше ответственности на тех, кто профессионально пишет, снимает и говорит – считает председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM)

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