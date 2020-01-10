В массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:44:00+03:00

"Кабину смяло в салон автобуса". В массовом ДТП под Пермью пострадали девять человек 00:00 00:00

В пятницу, 10 января, в 14.40 на 469-м километре автодороги М-7 Волга - объезд Краснокамска - произошла массовая авария. Столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. Обстоятельства ДТП сообщили в краевой полиции: - По трассе в направлении Нытвы двигался автомобиль «Лада Гранта», Предварительно установлено, что на 472 километре трассы водитель стал обгонять большегруз. При этом водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение 7 транспортных средств: большегруз, «ГАЗель», легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров. На место выехали все оперативные службы, в том числе восемь бригад скорой помощи, бригада центра медицины катастроф, четыре машины МЧС. По нашим данным, погибших в результате ДТП нет. Как сообщили «Комсомолке» в краевом Минздраве, при аварии пострадали девять человек.